Vernissage Der Lohn mühsamer Nachforschung

Gschwend / Gerlinde Burkhardt

Mit zwei, drei Truhen fing es an“, begann Eberhard Zimmer seinen Vortrag zur Bauernmöbelausstellung im Heimatmuseum in Horlachen. Er gab danach im Stundentakt Einblicke in die weitere Entwicklung bis zum derzeitigen Bestand, einschließlich Leihgaben und einer „jungen“ Hochzeitstruhe, bemalt von Benno Schweizer. Aufwendige Vorarbeiten, Restaurierungen, Fachgespräche mit Elmar Hahn vom Freilandmuseum in Wackershofen und August Karl Wörner vom Fichtenberger Privatmuseum „Hirschgaß’ 5“ gingen der Ausstellung voraus.

Recherche in Kirchenbüchern

Eberhard Zimmer hatte sich schon vor fast 20 Jahren Karl-Heinz Wüstners Recherchen für das Rößler-Museum in Untermünkheim in den Gschwender Kirchenbüchern angeschlossen – und beide stießen auf die Schreiner­familie Stegmayer, die ab 1708 in Hohenreusch genannt wurde. Viele Truhen und Schränke entstanden in der Blütezeit der Bauern-, besser der Schreinermalerei, in Gschwend, Sulzbach-Laufen, Gaildorf und Gläserhof zwischen 1750 und 1850 über Generationen dieser Familie hinweg. Zugeordnet wurden sie anhand von Merkmalen wie asymmetrischen Flächen, Blättern, Blumen, Granatäpfeln und Inschriften. „Auf Vorrat“ sei vermutlich hergestellt worden, da die Jahreszahlen und Namen der Auftraggeber den Eindruck der Nachträglichkeit vermittelten. Die Nachforschungen seien noch im Gang und mühsam, da außer bei den Rößler-Möbeln weder Herkunft noch Alter ersichtlich seien. Darüber müssen manchmal auch Schlösser und Schließbleche Aufschluss geben.

Selbst erforscht hat die Schreinerfamilie Wörner aus Fichtenberg ihre Geschichte, beginnend mit Johann Peter Wörner, geboren im späten 17. Jahrhundert und hochfürstlich württembergischer Untertan vom Rescherwald. Damit hatte auch die Familie Wörner vermutlich ihre Wurzeln in Hohenreusch, bevor Viechberg im 18. Jahrhundert zur Wirkstätte wurde – und bis heute geblieben ist. So wird die Geschichte der fachmännischen Restaurierung eines verwahrlosten Bauernschranks aus Seelach – Hersteller noch nicht bekannt – beschrieben, für die in der Wörner- Schreinerei an die dreihundert Arbeitsstunden aufgewendet wurden.

„Eine tolle Leistung“

Neben der Leihgabe eines Stegmayer-Schranks aus der Hirschgaß’ 5 ist er ein besonderer Hingucker. „Das ist eine tolle Leistung der Familie Wörner, dass sie alle ihre Möbel anhand typischer Motive, wie zum Beispiel der an ein „W“ erinnernden dreiblättrigen Wörner-Tulpe oder der vierblättrigen Blüte mit spitzen Blättern, zuordnen kann“, erklärte Eberhard Zimmer direkt am Ausstellungsstück aus dem Jahr 1792 und hatte das nächste Grüppchen Interessierter um sich geschart.

Die eine Seite, das Sammeln, Restaurieren, Aufstellen, Beschriften und in Szene setzen der historischen Objekte, die andere, die lebhafte Begleitung durch Vorträge, Präsenz des ehrenamtlichen Museumspersonals und heuer die „Malwerkstatt“: Regelmäßig lockt dieses Engagement in Horlachen Besucher an – sogar an einem heißen Junitag wie diesem.

Info Die Ausstellung ist noch bis November an den Museumssonntagen zu sehen.