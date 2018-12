Tier Der leiseste Jäger der Welt

Oberrot / Andreas Balko

Beim Nachmittag des überkonfessionellen Seniorenclubs Oberrot ist das Falknerehepaar Konstanze und Jürgen Wiesinger zu Gast. Es betreibt die Greifvogelanlage am Spatzenwald in Wüstenrot.

Konstanze und Jürgen Wiesinger haben die Greifvogelanlage 2008 aufgebaut. Das Ziel der beiden Vogelliebhaber ist es, den Menschen die Greifvögel näherzubringen und ihnen Wissenswertes über diese Tiere zu vermitteln. Dazu besuchen sie im Winterhalbjahr auch Veranstaltungen wie den Seniorenclub.

Mitgebracht hatten sie Emma und Mimi, eine sibirische Uhudame, die zu den Eulen zählt, und eine kleine Eule. Viel Interessantes erfuhren die Seniorinnen und Senioren über diese Tiere. So berichteten die Greifvogelexperten, dass ein ausgewachsener Uhu pro Fuß 200 Kilo Druck- und Presskraft hat. Spannend war auch zu erfahren, dass Eulen von Geburt an weitsichtig sind. So können sie zwar je nach Eulenart ihre Beute bis zu zwei Kilometer weit scharf erkennen. In der Nähe sehen sie aber so gut wie nichts. Deshalb sind sie auf den Tastbart rund um den Schnabel herum angewiesen, um ihre Beute abzutasten.

Die Eule hat ein derart ausgeprägtes Gehör, dass sie den Herzschlag einer Maus unter ein Meter Schnee hören kann, sagte Jürgen Wiesinger. Und so hat sie beim Jagen eine Trefferquote von 99,8 Prozent. Wenn sie mit dem Gehör jagt, weiß die Eule mit einer Abweichung von nur zwei Zentimetern, wo ihre Beute sitzt. Und sie hört sogar das Tappeln einer Maus, erklärte der Experte weiter. Eulen sind Bisstöter und ihr Rachen ist so breit wie die Augen auseinanderstehen. Je nach Art kann eine Eule ihren Kopf bis zu 270 Grad oder sogar 360 Grad drehen. Das ist wichtig, weil sie ihre Augen nicht bewegen kann. Eine Eule schläft zudem nie, sondern hat nur Ruhephasen, in denen sie sofort auf ihre Umwelt reagieren kann. Eulen sind außerdem die leisesten Jäger der Welt. Sie verursachen keinen Schall im Flug. Dieses und noch viel mehr wusste das Falknerehepaar zu berichten, und die Seniorinnen und Senioren hörten ihren Ausführungen gespannt zu. Dass sie den großen Uhu sogar streicheln durften, war für manchen der Höhepunkt des Nachmittags.

Die in der Greifvogelanlage am Spatzenberg lebenden Tiere wurden nicht der freien Wildbahn entnommen, sondern stammen aus Nachzuchten, sagt Jürgen Wiesinger. Das Gelände haben sie so angelegt, dass auch einheimische Tiere eine Heimat am Spatzenwald finden. Die einheimische Bepflanzung biete ausreichend Nist- und Brutmöglichkeiten. „Kaum haben wir die Ahornbäume gepflanzt, hat sich schon der Distelfink an den Nestbau gemacht“, erzählt Konstanze Wiesinger.