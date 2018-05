Freizeit Der Kieselberg lockt zum Badespaß

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Nach arbeitsreichen Vorbereitungen: Die Saison 2018 im Mineralfreibad auf dem Gaildorfer Kieselberg ist eröffnet. Alle Beteiligten hoffen nun auf einen angenehmen Sommer und viele Besucher.

Letzte Besprechung mit dem Team an der Kasse. Ein Blick auf die Uhr, dann greift sich Karin Ilmberger an diesem noch etwas bedeckten Samstagvormittag den Schlüsselbund und öffnet mit dem Zehn-Uhr-Läuten vom Turm der nahen Kirche in Münster die Pforte zum Mineralfreibad. Die Badesaison 2018 auf dem Kieselberg ist offiziell eröffnet. Bürgermeister Frank Zimmermann hatte dazu die rot-weißen Fahnen mit dem Stadtwappen hissen lassen.

Windgeschützte Lage

Die ersten Besucher stehen Schlange – hauptsächlich deshalb, um an diesem letzten Vorverkaufstag noch in den Genuss einer verbilligten Jahreskarte zu kommen. Nur eine Frau und ein Mann, bereits mit Karten versorgt, marschieren schnurstracks zur Umkleide, um nach der Winterpause endlich wieder ihre Bahnen schwimmen zu können.

Ein Blick auf die letzte Zeile des Displays am elektronischen Thermometer mag manch anderen Badegast vielleicht noch davon abhalten: nur 13,1 Grad Lufttemperatur. Doch wer den Blick nach oben schweifen lässt, wird mit der Anzeige in der ersten Zeile schnell versöhnt: Im großen Sportbecken hat es bereits 22,4 Grad, Tendenz steigend. Und auch der Wetterbericht kündigt die nächste Hitzewelle an.

Auffallend: Auf dem Weg hi- nunter zum Wasser wird es Schritt für Schritt wärmer. Das Gelände – die Planer des 1976 eröffneten Bades hatten dies offensichtlich ins Kalkül gezogen – liegt nicht nur in idyllischer Landschaft, sondern auch windgeschützt am Fuß des Kieselbergs.

Alles ist gut vorbereitet für diesen Tag. Auch das Kiosk-Team von Petra Bauer ist gerüstet für die neue Saison und hofft wie alle übrigen Beteiligten auf einen schönen Sommer. Karin Ilmberger zwar auch, aber noch wichtiger ist ihr, dass der Freibadbetrieb unfallfrei vonstatten geht. Bislang als Rettungsschwimmerin in Bereitschaft, ist sie nun als qualifizierte „Fachangestellte für Bäderbetriebe“ eingesetzt. Oder wie der Volksmund den bürokratischen Terminus auf den Punkt bringt: als „Bademeisterin“.

Kurz nach der Eröffnung inspiziert auch Rathauschef Zimmermann die über die Wintermonate auf Vordermann gebrachte Freizeitanlage. Zusammen mit seiner Frau Maria und den beiden Töchtern Sophia-Marie und Anna Luise spazieren sie über das weiträumige Gelände – und haben dabei Mühe, den Nachwuchs auf wärmere Tage zu vertrösten. Denn die beiden Mädchen würden am liebsten gleich das Kinderplanschbecken in Beschlag nehmen.

Im Herbst beginnt die Sanierung

Bei dieser Gelegenheit ist der Bürgermeister zumindest in Gedanken auch schon am Saisonende angelangt: Wenn im September das Bad schließt, beginnt nämlich eine umfangreiche Umbauphase – die in die Jahre gekommene Badewassertechnik der Einrichtung muss dringend saniert werden. Doch zunächst hofft Frank Zimmermann, dass in der soeben begonnenen Freibadsaison 2018 möglichst viele Besucherinnen und Besucher ihren Aufenthalt am Kieselberg genießen werden.