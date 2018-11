Projekt Der Gemeinschaft neuen Raum geben

Großerlach /

Das diakonische Sozialunternehmen Erlacher Höhe hat am Mittwoch mit einem Spatenstich die Arbeiten zu einem neuen Gemeinschaftsgebäude für die sozialtherapeutische Einrichtung „Helle Platte“ in Erlach begonnen. Das alte Zentralgebäude, in dem auch der Speisesaal der stationären Einrichtung untergebracht ist, bietet nicht mehr ausreichend Platz für die gestiegene Zahl der Bewohner.

Am südlichen Rand des Gebäudeensembles der Sozialtherapie-­Einrichtung, in der 35 suchtkranke Frauen und Männer in einer Art Dorfgemeinschaft zusammenleben, entsteht ein eingeschossiger Flachdachbau für bis zu 50 Personen. Der Neubau und die große Terrasse werden für Rollstuhlfahrer und Menschen, die einen Rollator benötigen, barrierefrei zugänglich sein. Sowohl der Baukörper als auch das Baumaterial seien so gewählt, dass sie gut in die ländliche Umgebung passen, sagte Architekt Hermann Wieland. Der Gemeinschaftsbau werde an drei Seiten verglast und teilweise mit Holz verkleidet. Die Aufenthaltsräume seien lichtdurchflutet gestaltet und versprechen einen herrlichen Fernblick bis nach Stuttgart.

Der Funktionsraum im Inneren des Gebäudes wird unterteilbar sein und mit modernster Medientechnik ausgestattet, sodass er für vielfältige Zwecke genutzt werden kann. Neben kulturellen Veranstaltungen wie Lesungen und Ausstellungen, Informationsabenden und Vorträgen können auch Treffen von lokalen Vereinen und kirchlichen Gruppen sowie Sitzungen des Gemeinderats in dem neuen Gebäude stattfinden. „Für die Menschen, die wir in unserer Einrichtung unterstützen, sind Begegnungen und Gemeinschaft von zentraler Bedeutung. Wir freuen uns, dass durch den Neubau noch mehr Integration ins kommunale und kirchliche Gemeinwesen möglich sein wird”, sagte Wolfgang Sartorius, Vorstand der Erlacher Höhe.

Die Erlacher Höhe investiert rund 670 000 Euro in das neue Gebäude. Unterstützt wird das Projekt durch das Ministerium für Soziales und Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg. Auch die Diakonie Württemberg und die „Aktion Mensch“ fördern den Neubau.