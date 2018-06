Fels Der geheimnisvolle Geiststein

Breitenfürst / Rainer Stütz

Im 16. Jahrhundert versammelten sich am Geiststein im Welzheimer Wald zwischen Breitenfürst und Walkersbach heimlich die Wiedertäufer, um ihre Gottesdienste abzuhalten. Noch heute gibt es dort regelmäßig Gottesdienste. Der württembergische König soll den Felsen einst als Jagdkanzel genutzt haben. Wegen seiner geologischen Besonderheit ist er ein Naturdenkmal. Auf der Sonnenseite zeigt er wabenartige Verwitterungsformen, ähnlich denen auf den Buntsandsteinfelsen des südlichen Pfälzer Waldes. Bei der Ausformung der sesselartigen Nischen oben im Fels hat vielleicht ein Mensch noch etwas nachgeholfen. Eine Tafel erinnert daran, dass 1575 und in den folgenden Jahren Täufer aus den umliegenden Orten sich hier versammelt haben.

Geisterhafte Erscheinung

Es wird auch berichtet, dass in den Notzeiten des Dreißigjährigen Krieges der evangelische Pfarrer von Urbach vom Geiststein aus Gottesdienste hielt. Der Name dürfte von seiner geisterhaften Erscheinung vor allem in der Dämmerung oder im Nebel herrühren.

Zu erreichen ist das Naturdenkmal aus Richtung Urbach vom Bärenbachtal aus und von Walkersbach. Von Welzheim aus ist der Geiststein am besten über Breitenfürst zu erschließen: Mit dem Auto am Ortsende links abbiegen in Richtung Eibenhof/Kös­hof. Auf der Weiterfahrt bleibt der Eibenhof seitlich liegen und auch am Abzweig zum Köshof fährt der Wanderer vorbei bis zu einem kleinen Parkplatz am Waldrand. Dem blauen Wanderzeichen folgend geht es in den Wald. Nach einem unbefestigten Stück kommt der Wanderer zu einem Schotterweg, dem er bis zum Felsklingenweg folgt. Von dort geht es einen Pfad steil bergab. Kurz nachdem der schmale Pfad breiter geworden ist, wird mit dem Wegzeichen nach links abgebogen in Richtung Geiststein Walkersbach. Nach einer scharfen Rechtskurve und einer kleinen Holzbrücke ist die Felsformation zu sehen.

Energetische Ausstrahlung

Bereits in vorchristlicher Zeit könnte diese Felsformation eine Kultstätte gewesen sein. In jüngster Zeit haben sich auch Geomantiker des Geiststeins angenommen. Bei ihnen gilt er als eine Art „Kraftplatz“ und „Energiewunder“. Seine energetische Aus­strahlung soll von geomantischen Linien herrühren, die sich unter dem Stein teilweise kreuzen.