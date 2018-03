Nahversorgung Der Fichtenberger Wochenmarkt ist Geschichte

Fichtenberg / Karl-Heinz Rückert

Das sind keine guten Nachrichten für Fichtenberger, die sich freitags auf dem Marktplatz mit regionalen Erzeugnissen am Stand von Ursula Laidig versorgten. Nach fast 25 Jahren beendet die Marktfrau aus familiären Gründen ihren Verkauf auf dem Marktplatz. Es sei eine schöne Zeit gewesen, beteuert Laidig. Die familiäre Atmosphäre und viele gute Kunden habe sie sehr geschätzt. Doch nun ist der Markt ab sofort geschlossen.

Mit dem Aus des Freitagsmarktes droht der kleine Platz um den Marktbrunnen ins Abseits zu geraten. Nur noch in der Vorosterzeit werden dort von den Frauen der „Aktion Osterbrunnen“ selbst hergestellte Dekorationsartikel zum Verkauf angeboten. Dennoch will die Gemeindeverwaltung neue Marktbeschicker suchen, bestätigt Hannelore Schmidt. Darin sieht aber Bürgermeister Roland Miola ein Problem: „Es ist schwierig Marktleute zu finden, die den Fichtenberger Markt bedienen. Meist haben sie ihre angestammten Standplätze auf anderen Märkten.“ Für den Bürgermeister ist dennoch wichtig, dass der Markt weiter bestehen bleibt und sich Anbieter finden, die mit frischen Produkten zur Grundversorgung beitragen. In den zurückliegenden Jahren konnten dort neben dem Laidig’schen Angebot Wurstwaren, Bauernbrot und Öle gekauft werden.

Woanders „brummt’s“

Das Fichtenberger Marktproblem kennt Gschwends Bürgermeister Christoph Hald aus seiner ursprünglichen Heimatgemeinde Westhausen. Auch dort hätten sich nach und nach Beschicker aus dem Markt zurückgezogen. Er ist froh, dass der Wochenmarkt in Gschwend ein umfangreiches Angebot für 5000 Gschwender Einwohner und viele Besucher aus dem Umland biete. Als lebendiges Zentrum mit Geschäften, Apotheke und einem Café biete der ausladende Marktplatz ein besonderes Flair. An acht Ständen werden griechische Spezialitäten, Wurst- und Fleischwaren, Obst, Gemüse, Biobackwaren, Käse aus Geifertshofen und sogar frischer Fisch angeboten, weiß Ute Förstner von der Gemeindeverwaltung, zuständig für den Wochenmarkt: „Das läuft ganz gut!“ Bürgermeister Hald schätzt sich glücklich, dass auch der monatliche Bauernmarkt in Mittelbronn geradezu „brummt“.