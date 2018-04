Sicherheit Der Einsatz der City-Streife sorgt für entspanntere Nächte

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Ist Gaildorf sicherer geworden, seit die City-Streife nach dem Rechten schaut? Raimund Horbas, Leiter des städtischen Ordnungsamts, nickt. Auf jeden Fall sei das Engagement des in Fichtenberg ansässigen Wach- und Sicherheitsdienstes Protect-Security-Team (PST) GmbH „gut für das Sicherheitsempfinden der Bürger.“ Fest stehe auch, so Horbas in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats: Vandalismus, vor einem Jahr noch weit verbreitet, gebe es seit Monaten kaum noch, im Bereich des Schulzentrums gar nicht mehr. Auch sei die Zahl der Klagen rund um die Schule in Unterrot zurückgegangen.

Die Stadtverwaltung attestiert denn auch den Kontrollgängen des privaten Sicherheitsdienstes, mit dem sehr gut zusammengearbeitet werde, eine „hohe präventive Wirkung“. Der Einsatz der Streife, der von der Gaildorfer Bürgerschaft „ganz überwiegend positiv beurteilt“ werde, könne auch „repressive Maßnahmen (der Polizei) wirkungsvoll unterstützen.“

Zeit knapp bemessen

PST-Geschäftsführer Danijel Puskaric weiß, worauf es dabei ankommt. Er schildert dem Gemeinderat Details aus der Praxis, die sich – weil der Auftrag begrenzt ist – in zwei nächtlichen Einsätzen erschöpfen muss, in der Regel freitags und samstags von 22 bis 3 Uhr. Dieser Zeitraum sei knapp bemessen, berichtet er: „Wir haben nur jeweils fünf Stunden Zeit für Gaildorf und Unterrot und sollen dann auch nach Bröckingen oder Spöck schauen.“ Manche Brennpunkte müssten zwei bis drei Mal pro Nacht angefahren werden. Die angesprochenen Erfolge, aber auch die Notwendigkeit, die Kontrollen zu verstärken, kann der Gymnasiast Marius Kühl bestätigen.

Der 17-Jährige hatte sich in der zwölften Klasse im Rahmen einer Gruppenarbeit mit dem Thema Sicherheit beschäftigt und wusste mit seiner Schilderung der Situation das Stadtparlament zu fesseln. In freier Rede berichtet er über seine Erfahrungen – etwa von der nächtlichen Ankunft mit dem Zug am Westbahnhof. Der Gang durch die „versiffte, schlecht ausgeleuchtete Unterführung“ rufe auch bei ihm ein „ungutes, beklemmendes Gefühl hervor.“

Randalierer abgeschreckt

Er selber habe zwar keine Angst, sagt der kräftig gebaute junge Mann, „aber versetzen Sie sich mal in die Lage eines jungen Mädchens!“ In diesem Bereich der Stadt, wo sich oft Gruppen junger übermütiger Männer aufhielten, komme es immer wieder zu Pöbeleien. Er und seine Gruppe wissen auch von Vandalismus im Städtle – „was einfach nicht sein muss!“

Marius Kühl begrüßt ausdrücklich den Einsatz der City-Streife, die „nicht so offiziell“ auftrete wie die Polizei. Sie „zeigt Präsenz. Das wirkt präventiv und schreckt potenzielle Randalierer ab.“ Gleichwohl gebe es aber noch einiges an Verbesserungen umzusetzen: Manche abgelegene Straßen und Plätze, vor allem Parkplätze und das Bahnhofsareal, sollten nachts besser ausgeleuchtet werden, sagt er. Und er erntet viel Beifall von den Stadträten für seine fundierte Analyse (weiterer Bericht folgt).