Vereine Der Dirigentenposten bleibt verwaist

Gaildorf / Hans Buchhofer

Nach einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder Gudrun Wiesner und Josef Frank und einem Geburtstagsständchen für die zweite Vorsitzende Regina Groß blickte Vorsitzender Achim Kosel auf das vergangene Jahr 2018 zurück. Musikalisch ist man bei der Stadtkapelle Gaildorf zufrieden. Neben den Standard-Veranstaltungen wie Pferdemarkt, Brunnenhock und diversen anderen Auftritten, waren die Highlights das Herbst-und das Weihnachtskonzert. Ein Höhepunkt war auch die Fahrt nach Budajenö zum 25-jährigen Jubiläum der Partnerschaft.

Klarinette geschenkt

Unter Punkt „nicht alltäglich“ wurde der Rondo-Abend, die Anschaffung eines neuen Anhängers und eine Spende für einen neuen Grill erwähnt. Zudem schenkte Anton Lack der Kapelle eine Klarinette. Geprägt war das Jahr vom Abschied von Dirigent Hans Kriso. Derzeit wird intensiv nach einem Nachfolger gesucht. Der scheidende Dirigent war über das Buchgeschenk sehr erfreut, das die Familie Kosel verfasst hatte und bot seine Hilfe an, sofern es einmal mit einem Dirigenten eng würde.

Insgesamt absolvierte die Kapelle 30 Termine. 44 Proben wurden abgehalten. Die Kapelle zählt 40 aktive Musiker und 93 passive Mitglieder. Der Probenbesuch könnte mit 72 Prozent besser sein, recherchierte Achim Kosel, doch viele Musiker wohnen auswärts, studieren oder arbeiten nicht am Ort. Eine Bitte an die Stadt hätte die Kapelle: Die mobilen Bühnenelemente sind in die Jahre gekommen und in einem schlechten Zustand. Über eine regelmäßig Wartung müsse nachgedacht werden.

Walter Stieb listete detailliert alle Ein- und Ausgaben auf. Haupteinnahmequellen sind die Konzerte und Spenden, die aber zuletzt gering ausfielen. Die Kapelle schloss das vergangene Jahr mit einem Minus ab, was zwar nicht bedenklich sei, doch der Trend müsse gestoppt werden. Birgit Brandt und Hendrik Behnert bescheinigten dem Kassenwart eine einwandfreie Buchführung. Ein Schriftführer konnte im vergangenen Jahr nicht gefunden werden.

Einen erfreulichen Bericht lieferte Jugendleiter Bernd Kosel. 26 Jungmusiker werden derzeit an verschiedenen Instrumenten geschult. Für den notwendigen personellen Unterbau ist damit bei der Stadtkapelle gesorgt. Auch die Kooperationen „Bläserklasse-Schule“ mit der Parkschule und der Grundschule Unterrot funktionieren. Einen Beweis dafür liefern die Bläserklassen. Kosel erinnerte an die vielen Events des Nachwuchses wie die Schlosshof-Serenade, die Brunnenhocketse oder an das Probenwochenende mit dem MV Essingen in Gaildorf.

Günther Kubin hatte bei der Entlastung der Verantwortlichen keine Probleme und dankte im Namen der Stadt den Musikern für ihr Engagement. Die Wahlen erfolgten einstimmig, was von der guten Stimmung in der Kapelle zeugt. Achim Kosel gab noch einen kurzen Ausblick auf die kommenden Monate. Neben der Suche eines neuen Dirigenten rief er seine Mitstreiter zur Toleranz gegenüber dem neuen Mann oder der neuen Frau auf.