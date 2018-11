Bildung Der Bundestag kommt in die Stadt

Der Bundestag kommt in die Stadt

Gaildorf / swp

Der Deutsche Bundestag präsentiert sich auf Initiative des Bundestagsabgeordneten Harald Ebner in der kommenden Woche mit der Wanderausstellung Deutscher Bundestag im Alten Stall des Alten Schlosses in Gaildorf. Mit dieser Ausstellung unterstützt der Deutsche Bundestag seit vielen Jahren erfolgreich den Dialog zwischen den Abgeordneten und den Bürgerinnen und Bürgern, so die Pressemitteilung.

Die Ausstellung vermittle anschaulich Aufgaben und Arbeitsweise des Parlaments und seiner Mitglieder. 20 Schautafeln bringen den Besuchern alle wichtigen Informationen über den Deutschen Bundestag näher. Sie bietet jedoch mehr als Schautafeln. Mit Multitouch-Tisch und Computerterminal für multimediale Anwendungen sowie Material zum Mitnehmen sei für eine vielfältige Wissensvermittlung gesorgt.

Am Montag, 3. Dezember, um 17.30 Uhr wird Harald Ebner die Ausstellung eröffnen. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Jailhouse Classics aus Schwäbisch Hall. Die Ausstellung ist vom 3. bis 6. Dezember zwischen 9 und 15 Uhr und am 7. Dezember zwischen 9 und 12 Uhr geöffnet.

Als Ansprechpartner sind zwei Honorarkräfte des Deutschen Bundestages vor Ort. Sie stehen für Vorträge, Diskussionsrunden und Gespräche zur Verfügung.

Info Anmeldungen nimmt Dr. Daniel Kuhn von der Stadtverwaltung Gaildorf unter 0 79 71 / 25 31 15 entgegen.