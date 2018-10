Arzt in Gaildorf Gastroenterologe zieht ins Ärztehaus

Gaildorf / Brigitte Hofmann

In der kommenden Woche geht’s los: Dr. Thoralf Stopp zieht mit seiner Gastroenterologischen Schwerpunktpraxis ins Gaildorfer Ärztehaus.

Karin Schick und Jürgen Hinderer sehen es mit Freude, dass in die zuletzt ungenutzte Einheit im zweiten Obergeschoss des Gaildorfer Ärztehauses eine weitere Praxis einzieht. Dr. Thoralf Stopp und seine Mitarbeiterin Katharina Seemann sind gerade dabei, die letzten Vorbereitungen zu treffen. Noch bleiben ein paar Tage Zeit, ehe am Mittwoch, 10. Oktober, der Startschuss fällt.

An zwei Tagen pro Woche

Mit der Zweigstelle der gastroenterologischen Schwerpunktpraxis soll den Patienten im Limpurger Land der Weg nach Schwäbisch Hall erspart bleiben. Allerdings beschränkt sich der Zuschnitt vorerst auf endoskopische Untersuchungen und die dazugehörigen Vorgespräche.

Jeweils mittwochs und donnerstags ist ein Team vor Ort. In der Regel wird Irina Wanke, Fachärztin für innere Medizin und Gastroenterologin, die Darmspiegelungen in Gaildorf durchführen. Katharina Seemann, eine in der Praxis Dr. Stopp ausgebildete Fachkraft und zudem Gaildorferin, leitet diesen Bereich.

Dr. Stopp legt großen Wert auf eine Top-Ausstattung, die dem Niveau seiner Praxis im Haller Ärztehaus Qmediko entspricht. 200 000 Euro hat er investiert, um auch in Gaildorf eine ausgezeichnete Versorgung gewährleisten zu können. Die Liegen im Aufwachraum seien neu und die Endoskope und Aufbereitungsmaschine vom Besten, was der weltweite Markt qualitativ derzeit hergibt, erklärt er.

Der Facharzt für innere Medizin, Gastroenterologe und Proktologe kam nach dem Medizinstudium in Leipzig und Heidelberg im Jahr 1995 nach Schwäbisch Hall. Im Rahmen der internistischen Facharztausbildung war er bis 2002 im Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall angestellt. Nach einer speziellen gastroenterologischen Weiterbildung in Mannheim erhielt er 2004 die Schwerpunktbezeichnung als Gastroenterologe und trat als Partner in die bestehende internistische Facharztpraxis von Walter Schäfer in Schwäbisch Hall ein, die er seit 2010 in alleiniger Verantwortung führt. Stopp beschäftigt weitere vier Ärztinnen und Ärzte und 16 Arzthelferinnen und medizinische Fachangestellte.

Seit Bestehen des Gaildorfer Ärztehauses ist die Gaildorfer Investorenfamilie Schick darum bemüht, die medizinische Versorgung im Limpurger Land zu verbessern respektive sicherzustellen. Noch stehen zwei Einheiten leer und könnten kurzfristig bezogen werden. Allerdings laufen derzeit Gespräche mit Interessenten. Es sei recht problematisch, im bestehenden Gesundheitssystem zum Erfolg zu kommen, erklärt Jürgen Hinderer. Umso glück­licher der Umstand, dass mit Dr. Stopp endlich eine Lösung zustande kam, nachdem bereits vor Jahren erste Gespräche stattgefunden hatten. 70 000 Euro wurden von Seiten der Familie Schick investiert, um die Räume, die ursprünglich als reiner OP-Bereich konzipiert und nicht für Endoskopien vorgesehen waren, entsprechend auszurüsten.

Langfristiger Betrieb geplant

Einen starken Partner sieht Dr. Stopp in der AOK. Speziell bei Patientinnen und Patienten mit aktiver Teilnahme an deren Hausarzt- und Facharzt-Programm kann eine Leistungserbringung ohne die einengenden Kassenbudgets erfolgen und er somit sein Engagement in Gaildorf auch wirtschaftlich abbilden.

In den ersten Tagen sei er mit von der Partie, sagt er, um, falls nötig, letzte Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen und hoffentlich langfristigen Praxisbetrieb zu schaffen.