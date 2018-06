Gemeinderat Der Bau des neuen Rettungszentrums kann beginnen

Abtsgmünd / Wolfgang Fath

Der Gemeinderat hat am Donnerstagabend einvernehmlich seine Zustimmung zur Bauplanung für das Rettungszentrum in Abtsgmünd erteilt. Hintergrund: Für die Feuerwehr in Abtsgmünd wird es bald zu eng im derzeitigen Domizil im Rathaus. Detlef Brücklmeier vom Planungsbüro „kplan AG“ aus Abensberg hat dem Gremium ausführlich die aktuelle Planung vorgestellt. Die Kosten für den Bau des Gebäudes für Feuerwehr und Polizei einschließlich der Außenanlagen werden auf ungefähr 6,3 Millionen Euro geschätzt, das separate Gebäude des DRK ist in diesem Betrag nicht enthalten. Die Kosten für den Grunderwerb sind ebenfalls noch nicht berücksichtigt.

Es ist vorgesehen, das Gelände teilweise zu erhöhen und den Hochwasserstand „HQ 100“ mit angenommenen 370,9 Höhenmetern auf „HQ 200“ mit 371,5 Höhenmetern anzusetzen. Aus Kostengründen soll das Material, welches bei der Gestaltung des Freizeitgeländes Täferwiesen noch abgetragen werden muss, dafür verwendet werden.

Förderantrag abgelehnt

Sehr große Sorgen bereitet der Gemeindeverwaltung jedoch die aktuelle Preisentwicklung im Bauhandwerk. Im Frühjahr wurden zwei Förderanträge gestellt. Der Antrag für Fördermittel aus dem Ausgleichsstock wurde jedoch abgelehnt; bisher wurden lediglich Zuwendungen in Höhe von 275 000 Euro aus dem Förderstock für das Feuerwehrwesen bewilligt.

Da die benötigte Grundstücksfläche rund 7280 Quadratmeter umfasst und derzeit nur 1850 Quadratmeter im Besitz der Gemeinde sind, müssen noch rund 5430 Quadratmeter gekauft werden. Die Bereitschaft des Grundstückseigentümers zum Verkauf liegt vor.

Gesamtfeuerwehrkommandant Holger Schmid, der mit zahlreichen Feuerwehrkameraden diesen Sitzungspunkt verfolgte, bedankte sich und bat darum, dieses Projekt nun schnell umzusetzen. Es steht seit 2009 mit dem damals gefassten Grundsatzbeschluss zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses zur Debatte.

Auf der Zielgeraden

Der Bau des Rettungszentrums sei aufgrund der langen Anfahrtswege für die Rettungskräfte mehr als sinnvoll, bekräftigte Bürgermeister Armin Kiemel. Nach Jahren der Planung sei man nun auf der Zielgeraden. Gemeinderat Armin Friedrich erinnerte daran, dass man nicht nur für Abts­gmünd baue, sondern für die Region. Das Gremium stimmte den vorgelegten Planungen einstimmig zu.

Gemeinde übernimmt Kosten

Der Gemeinderat hat ebenfalls einstimmig beschlossen, die laufenden Kosten für die derzeit acht in der Gesamtgemeinde vorhandenen Defibrillatoren zu übernehmen. Davon sind drei Geräte jeweils in den Autos der ehrenamtliche Helfer vor Ort (HvO), damit diese im Einsatzfall nicht zu viel Zeit verlieren. Die vorhandenen Geräte sind mehrheitlich über die Gemeinde oder mit Spenden beschafft worden. Dabei sind jedoch die Folgekosten wie der regelmäßige Austausch der Batterien sowie die zweijährige Regelprüfung nicht bedacht worden. Die Kosten werden auf rund 1500 Euro pro Jahr geschätzt, was jedoch den Ersatz der Klebeelektroden nicht beinhaltet. Diese müssen nach jedem Einsatz erneuert werden. Weiterhin soll nächstes Jahr für das Rathaus ein neuer modernerer Defibrillator vom Typ CR 2 beschafft werden. Die Kosten liegen hier bei ungefähr 2350 Euro. Die Gemeindeverwaltung ist angehalten, für die laufenden Kosten Spenden zu akquirieren.

Daniel Eberhardt und Christian Staiger von der DRK-Bereitschaft Abtsgmünd stellten dem Gremium in diesem Zusammenhang die Arbeit der Helfer vor Ort vor. Diese haben seit Anfang Januar bereits 151 Alarmierungen erhalten und sind zu 57 Einsätzen ausgerückt. Die Helfer werden in der Regel Tag und Nacht über Einsätze in Abtsgmünd informiert und schätzen dann selbst ab, ob sie losfahren. Dies ist nur der Fall, wenn eine Chance besteht, vor dem Rettungswagen einzutreffen.