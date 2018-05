Nahverkehr Der „Wiesel“ wird barrierefrei

Rems-Murr-Kreis / rs

Der Zweckverband Verkehrsverband Wieslauftalbahn und die Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft (WEG) haben in den Osterferien ein Programm zur Modernisierung der Bahnsteige begonnen. Nach den Umbaumaßnahmen sind die Bahnsteige und die Zugangswege moderner und vor allem barrierefrei. Für Menschen mit Behinderungen wie für Familien mit Kinderwagen ist der barrierefreie Zugang zum „Wiesel“ jetzt an zwei weiteren Haltestellen gewährleistet.

Feierlich eingeweiht

Als Erstes waren die Bahnsteige in Schorndorf-Hammerschlag und Haubersbronn-Mitte an der Reihe. Zum Abschluss der Bauarbeiten haben Landrat Dr. Richard Sigel, der Schorndorfer Oberbürgermeister Matthias Klopfer, Bürgermeister Raimund Ahrens aus Rudersberg, Vertreter des Zweckverbands und der WEG den Bahnsteig Haubersbronn-Mitte feierlich eingeweiht. Damit sind jetzt zwei weitere Wiesel-Bahnsteige barrierefrei. Die Haltepunkte Miedelsbach-Steinenberg, Rudersberg Nord und Oberndorf sind es bereits seit Jahren. Voraussichtlich in den Sommerferien 2019 folgen Schlechtbach, Michelau, Rudersberg und Haubersbronn Bahnhof.

Während der Bauarbeiten wurden die Bahnsteige auf 55 Zentimeter „über Schienenoberkante“ angehoben. Dadurch ist ein barrierefreier Einstieg in die Regioshuttle-Fahrzeuge möglich. Für Sehbehinderte wurde ein „taktiler Leitstreifen“ eingebaut. Auch die Zugänge zu den Bahnsteigen sind nun barrierefrei.

Realisierbar wurden die Baumaßnahmen dank finanzieller Unterstützung des Landes: 852 000 Euro fließen in den Umbau aller Wiesel-Bahnsteige. Die Baukosten für die beiden fertiggestellten Bahnsteige belaufen sich auf knapp 870 000 Euro, für den Umbau der weiteren Bahnsteige sind rund 1,2 Millionen angesetzt. Vier Wochen haben die Baumaßnahmen an den beiden Bahnsteigen gedauert. Zwei Wochen davon war die Strecke der Wieslauftalbahn komplett gesperrt. In dieser Zeit war ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.