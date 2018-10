Geschichte Dem Umsatz Beine gemacht

Die frisch gewählte Beinkönigin wird am 6. Juni 1951 in München gekrönt: die 18-jährige Artistin Gonda Sureen alias Ursula Knoth aus Bremen. Rechts: eines der damaligen ARWA-Werbeplakate. © Foto: Fotos: Rolf W. Ganther, München/Stadtarchiv Gaildorf, ARWA-Nachlass

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Wer hat Deutschlands schönste Beine? Diese Frage war 1950 und 1951 in aller Munde. Gestellt hatte sie die Fein­strumpfwirkerei ARWA, deren damals größtes Werk im heutigen Gaildorfer Stadtteil Unterrot gerade eröffnet worden war.

Als offizieller Hintergrund wurde die Ermittlung des „Normalbeinmaßes“ genannt, denn in jenen Tagen waren Feinstrümpfe nicht elastisch, sondern mussten passgenau gewirkt und genäht werden. Weil aber deutsche Frauenbeine seit 1938, dem Jahr der letzten Erhebung, kräftiger und länger geworden waren, mussten die Maße aktualisiert werden. Geschickt als Schönheitswettbewerb getarnt, war die Erhebung der Beinmaße die erste großangelegte Marktanalyse und eine geschickte Werbestrategie der Firma ARWA.

Hochbetrieb in der Druckerei

Die spannende Geschichte dazu gibt es im zweiten ARWA-Band mit dem Titel „ARWA – Geschichten aus dem Strumpfimperium“, den die Stadt Gaildorf am 16. November der interessierten Öffentlichkeit vorstellen wird. Derzeit wartet das dreiköpfige Autorenteam, das bereits die Chronik „ARWA – Aufstieg und Fall eines Strumpfimperiums“ erarbeitet hat, gespannt auf die Vollzugsmeldung aus dem Hause der VDS-Verlagsdruckerei Schmidt in Neustadt an der Aisch. Dort wird das rund 220 Seiten starke Buch in diesen Tagen gedruckt.

Doch zurück zur ARWA-Umfrage der frühen 1950er-Jahre: Als Sahnehäubchen sollten damals außerdem die schönsten Beine Deutschlands gekürt und die Trägerin dieser Beine zur „Beinkönigin“ erhoben werden. In allen deutschen Großstädten wurden Vorentscheidungen ausgerichtet, die sich regen Zulaufs erfreuten; allein in Köln meldeten sich zum Beispiel 650 Frauen. Unter den Einsendungen befand sich übrigens auch das eine oder andere Männerbeinpaar.

Die „Städteköniginnen“ stellten sich schließlich am 6. Juni 1951 in München zur Endauswahl. Die Veranstaltung war ein großes Medienspektakel. 20 Frauen schürzten ihre Abendkleider, um einer elfköpfigen Jury – darunter war nur eine Frau – ihre Beine zu präsentieren. Siegerin wurde die 18-jährige Akrobatin Ursula Knoth aus Bremen, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Gonda Sureen. Der erste Preis war ein Flugticket nach Hollywood zu einer vierwöchigen Werbetour durch die USA: Die Beinkönigin sollte die Wegbereiterin des Perlonstrumpfes im Land der Nylons sein.

Kampagne trägt Früchte

Nach Abschluss von Wahl und Reise überprüfte eine Kundenbefragung den Erfolg der Aktion: „Welche Strumpfmarke fällt Ihnen ein?“ Auf diese Frage antworteten damals, 1951, insgesamt 24 Prozent ARWA. Damit belegte ARWA Platz 1. Vor der Aktion lag sie noch auf Platz 3. Und noch ein bisschen Statistik: 1950 kannten 50 Prozent der Menschen den Namen ARWA, 1951 waren es angeblich 96 Prozent! Auch die Verkaufszahlen und somit die Produktionszahlen stiegen sprunghaft an: Im April 1950 lag die Monatsproduktion bei 70 000 Paar Strümpfen, 1951 bei 700 000 Paar.

Im Frühjahr 1950 hatte ARWA die „Beinkönigin“-Kampagne gestartet. Nicht nur in Strumpfpackungen fanden Frauen Karten, die zur Einsendung der Beinmaße aufforderten, auch in der Presse wurde dafür geworben. Wo man allerdings eine Annonce vergeblich sucht, ist „Der Kocherbote – Gaildorfer Tagblatt – Heimatzeitung für das Limpurger Land“. Wer weiß – vielleicht wäre dann eine junge Gaildorferin Beinkönigin geworden …

Info Die Autorin dieses Beitrags, Dr. Heike Krause, ist Stadtarchivarin in Gaildorf. Sie hat gemeinsam mit Falk Drechsel, Ururenkel von ARWA-Gründer August Robert Wieland und dem Journalisten Klaus Michael Oßwald die beiden ARWA-Bücher geschrieben. Das neue Buch wird am 16. November um 19 Uhr im Wurmbrandsaal des Alten Schlosses vorgestellt.