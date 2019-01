Albverein Das Wanderjahr im Taschenformat

Next

Albvereins-Wegewart Dieter Brust hat bereits Ende 2017 am Parkplatz auf dem Kirgel eine neue Tafel installiert. © Foto: Michael Burkhardt

Nicht ganz so viel Müll wurde gefunden, da Parkschule und VCP schon gut vorgearbeitet hatten. Manche hat wohl die Kälte abgehalten, dennoch waren es um die vierzig „Stadtputzer“, die kamen. Frank Zimmermann begrüßte, gab die Einsatzorte bekannt und begleitete die Jugendfeuerwehr in Richtung Winzenweiler. Der Griechische Verein Gaildorf und Umgebung, die Schützengilde, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Gaildorf, der Fischereiverein, Albverein und der Kinoverein waren vertreten und schwärmten aus. Neben sichtbar hingeworfenem Müll vor allem entlang von Wegen und Straßen mögen manche Müllsünder doch immerhin die Tarnung und nutzen Gebüsche und Wald zur Entsorgung. Vom Fußballschuh bis zum Kaffeevollautomaten reichte das Spektrum der Fundstücke und viele Müllsäcke wurden gefüllt und zur Abholung durch die Stadtbediensteten bereit gestellt. Im Bauhof gab es dann als Dankeschön eine Mahlzeit für die Helfer. © Foto: Gerlinde Burkhardt

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

In helles Blau gehüllt kommt es daher, das neue Jahresprogramm des Gaildorfer Albvereins. Und der Titel ist, wie seit Jahren schon, stark untertrieben: Denn was zwischen den Umschlagseiten aus Pappe geheftet ist, bietet treuen wie potenziellen Mitgliedern weit mehr als ein bloßes Programm. Auf 72 Seiten finden sich nicht nur sämtliche Veranstaltungen der viertgrößten Ortsgruppe im Hohenloher Albvereins-Gau, sondern auch umfangreiche Nachschlagewerke.

Derzeit 267 Mitglieder

Das kleine Jahrbuch im handlichen Taschenformat mit dem vom Albverein betreuten Kernerturm als Titelbild ist wie gewohnt angereichert mit allen wissenswerten Informationen rund um den Hauptverein – mit mehr als 100 000 Mitgliedern größter deutscher Wanderverein – und die aktuell 267 eingetragene Mitglieder zählende Ortsgruppe, die 1891 aus der Taufe gehoben wurde. Verzeichnet sind neben den für eine Mitgliedschaft wichtigen Details alle Ansprechpartner und deren Aufgabenbereiche, die Aktivitäten der Seniorengruppe, der Radler und auch der „Genusswanderer“.

Mehrtägige Wanderfahrten

Vorsitzender Michael Burkhardt verspricht nicht zu viel, wenn er im Editorial von einem abwechslungsreichen Wanderjahr spricht, auf das sich die Albvereinler freuen dürfen. Besonderen Reiz versprechen auch in diesem Jahr die Mehrtagesfahren – etwa zum Panoramaweg im Altmühltal, ins Hochsauerland oder ins Obere Lechtal.

Sämtliche Touren, auch die Tages-, Halbtages- oder Abendwanderungen, werden ausführlich erläutert. Wanderer erfahren dabei aber nicht nur etwas über die Streckenlänge und die voraussichtliche Wanderzeit, sondern auch Hintergründiges wie eine Beschreibung der Sehenswürdigkeiten am Wegesrand oder kurze Streiflichter zur Geschichte des jeweiligen Wanderziels.

Geradezu ein Muss für Gaildorfer Albvereinler: Auf der zweiten Umschlagseite sind alle sieben Strophen der von Justinus Kerner (1786-1862) anno 1818 im Zentrum des Limpurger Landes zu Papier gebrachten Ballade „Der reichste Fürst“ abgedruckt, die als „Preisend mit viel schönen Reden“ als heimliche Hymne der Württemberger gilt. Die letzte Programm-Seite schließlich ist dem Albvereinslied gewidmet, von dem gebürtigen Murrhardter Eugen Nägele (1856-1937) geschrieben, der zu den Gründungsmitgliedern des Albvereins zählt.

Breites Spektrum

Dass der Albverein weit mehr ist als eine Ansammlung von wanderlustigen Zeitgenossen, ist in einem separaten Kapitel ausführlich dargestellt. So setzen sich die Ortsgruppen ein für „bodenständiges Volks- und Brauchtum“, für Denkmalpflege, Heimatschrifttum und Heimatforschung. Aber auch Naturschutz und Landschaftspflege hat sich der Verein schon vor langer Zeit auf die Fahnen geschrieben, um der zunehmenden Bedrohung und Zerstörung der Umwelt entgegenzuwirken.

Nicht zu vergessen der Service-Teil: Sämtliche Wanderwege des fast 110 Kilometer vom Gaildorfer Albverein betreuten und gepflegten Netzes mit Streckenlänge und Wegemarkierung sind aufgelistet. Dazu kommen die vier insgesamt 25 Kilometer langen Rundwanderwege zur „weiteren Erschließung des unmittelbaren Heimatbereichs“.

Und wer sehen will, wie gesellig und abwechslungsreich das vergangene Wanderjahr war, kann im umfangreichen Bildteil des blauen Büchleins schmökern. Michael Burkhardt hofft nun, dass das stattliche Programm-Angebot angenommen wird. Sein Appell an Mitglieder und Freunde: „Mit einer guten Beteiligung würdigen Sie das große Engagement der Wanderführer, die mit viel Aufwand ein überaus umfangreiches Spektrum an Touren anbieten.“

Info Das Programm gibt es bei den Vorstandsmitgliedern des Albvereins.