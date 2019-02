Ausstellung Das Ungeheuer von Schloss Schmiedelfeld gibt Rätsel auf

Schwäbisch Hall/Sulzbach-Laufen / Klaus Michael Oßwald

Seit Jahrzehnten ist das kostbare Stück aus dem Limpurger Land zum Bewundern freigegeben. Ungezählte Besucher des Hällisch-Fränkischen Museums (HFM) in Schwäbisch Hall haben vor dieser nicht alltäglichen Skulptur auf Kufen schon gestanden und wohl auch schmunzelnd zur Kenntnis genommen, wie dekadent doch der regionale Adel einstmals gewesen sein mag.

Halb Pferd, halb Fisch

Was da auf dem weißen und abschüssigen Podest platziert ist, wird als Hippokamp bezeichnet, eine Mischung aus Pferd und (See-)Ungeheuer, wie es aus dem Griechischen abgeleitet werden kann. Also ein Zug- oder Reittier der Meeresgötter. Götter hat das Monster allerdings nicht befördert, schon gar nicht auf hoher See. Hier handelt es sich um etwas ganz Profanes, allerdings für Betuchte: Es ist ein Prunkschlitten – vorne vergoldet das Pferd, der hintere Teil mit Ähnlichkeiten wohl einem größeren Fisch nachempfunden.

Dieser Schlitten stammt den knappen Erläuterungen zufolge aus Schloss Schmiedelfeld bei Sulzbach-Laufen, hoch über dem Kochertal gelegen. Gebaut wurde das winterliche Fortbewegungsmittel – laut Museumshinweis aus „Holz, Eisen, farbig gefasst“ bestehend – im 18. Jahrhundert. Weitere Informationen gibt es nicht. Über das Objekt sei, wie das HFM auf Nachfrage mitteilt, „so gut wie nichts bekannt“. Auch die knappe Vorstellung im 1988 vom Westermann-Verlag hergestellten Museumsführer verrät keine wesentlichen Details.

Die Erben der Schenken

Die Spurensuche kann also beginnen. Aus dem Besitz der Schenken von Limpurg, in der Zeit zwischen 1557 bis 1690 mit einer eigenen Linie auf Schloss Schmiedelfeld ansässig, stammt das Exponat sicher nicht. Es ist offensichtlich erst später entstanden. Auftraggeber könnten die Nachkommen der Enkelin Schenk Vollrats von Limpurg, Gräfin Franziska Leopoldina Theresia (1709-1775), gewesen sein, die auf dem Schloss ihren Lebensabend verbracht hatte. Einige Jahre nach deren Tod verkauften die sechs Söhne und sieben Töchter 1781 die ehemalige Herrschaft Schmiedelfeld an das Haus Württemberg. Auch das Schloss und was an Einrichtungsgegenständen und Gerätschaften noch vorhanden war.

Württemberg wiederum wurde mit dem erst 1739 umfangreich erweiterten Schlossgebäude nicht glücklich und bot es zum Verkauf an. Den Zuschlag erhielt damals, 1823, der frühere napoleonische Gardeoffizier Freiherr Ludwig Karl August Christoph von Plessen. Der Baron, Jahrgang 1784, genoss innerhalb der Bevölkerung des Limpurger Landes keinen guten Ruf. Der mehrfach gescheiterte Unternehmer – er hatte sich unter anderem als Bierbrauer, Essig- und Leinwandproduzent versucht – habe im Lauf der Zeit alles aus dem Schloss, was sich zu Geld machen ließ, verscherbelt. Sogar die sakralen Gerätschaften aus der Schlosskirche.

Den Baron vergiftet?

Ob von Plessen, um dessen plötzlichen Tod im Jahr 1828 – er soll angeblich von seiner Frau vergiftet worden sein – sich bis heute Sagen ranken, noch im Besitz des Schlittens war? Darüber ließe sich ebenso spekulieren wie über den Erwerb des Relikts aus gräflichen Zeiten durch den 1847 aus der Taufe gehobenen Historischen Verein für Württembergisch Franken. Möglicherweise sind Aufzeichnungen darüber durch den mehrmaligen Umzug des Museums in den Jahren 1873, 1908 und 1938 verloren gegangen.

Die Hoffnung bleibt, eines Tages – womöglich durch einen Zufallsfund – das Rätsel doch noch lösen zu können.