Kommentar Jochen Höneß zum Fall Maaßen und zur Arbeit der politischen Ortsvereine Das Ufo kreist um sich selbst

Gaildorf / Jochen Höneß

Die SPD fährt bei der Bundestagswahl 2017 ihr schlechtestes Ergebnis überhaupt ein. Auch CDU/CSU stürzen regelrecht ab. Nach diesem Schock wird viel von Erneuerung gesprochen. Verloren gegangenes Vertrauen müsse zurückgewonnen werden. Ein Jahr nach der Wahl ist davon wenig zu spüren. Die „GroKo“, die die Sozialdemokraten noch im Wahlkampf vehement abgelehnt hatten, kreist wie ein Ufo in fernen Sphären – vor allem um sich selbst. Das ist gefährlich für die Demokratie in diesem Land, leistet diese Abgehobenheit doch vor allem denen Vorschub, die mit nationalistischen Parolen die Frustrierten hinter sich versammeln. Gerade CDU und SPD täten gut daran, die Stimmung in ihrer jeweiligen Basis ernst zu nehmen. Die Parteimitglieder vor Ort, etwa die im Limpurger Land, sind es, die das Ohr an den Menschen mit ihren alltäglichen Sorgen und Herausforderungen haben. Von denen, die sich im Kanzleramt zum Posten schachern treffen, kann man das nicht mehr behaupten.