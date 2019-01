Konzert Das Schlosscafé beweist neue Vielfalt

Sulzbach-Laufen / Peter Kraft

Mit zwei Highlights konnte der Heimat- und Kulturverein Sulzbach-Laufen bei seinem diesjährigen Winterschlosscafé am vergangenen Sonntag punkten. Zum einen zeigte die Patchworkgruppe „Hexagon“ in einer Ausstellung liebevoll gestaltete Unikate und zum andern lockte der erste Auftritt des Sulzbach-Laufener Nachwuchsorchesters in der Schlosskirche viele Besucher nach Schlossschmiedelfeld.

Die Patchworkgruppe „Hexagon“ besteht seit zehn Jahren und umfasst mittlerweile acht Frauen. Sie treffen sich alle zwei Wochen im Bürgersaal in Laufen zum gemeinschaftlichen Nähen. Der Name der Gruppe erklärt sich aus der Gründung mit damals sechs Frauen. Ihre vielschichtigen Projekte bestehen heute nicht mehr nur aus den bekannten Patchwork-Decken, sondern umfassen zwischenzeitlich auch Tischläufer, Wandbilder, Kissen Topflappen, Taschen und noch viele andere nützliche Dinge. Zu sehen sind die Arbeiten der Gruppe auch bei anderen Gelegenheiten, wie der lokalen Hobby- und Kunstausstellung, beim örtlichen Weihnachtsmarkt, dem Osterbasar oder dem Bauernmarkt der Landjugend.

Spannende Premiere

Höhepunkt des Nachmittags war zweifelsohne der mit Spannung erwartete Auftritt des gemeinsamen Nachwuchsorchesters der Musikvereine Sulzbach und Laufen unter der Leitung von Dirigentin Tanja Wiesinger. Mit insgesamt sechs gekonnt vorgetragenen Melodien wie dem „Banana Boat Song“, „Stand by me“, „Surfin USA“ oder „Titjana Trumpets“ konnten die Musiker ihr Publikum begeistern. Entsprechend groß war daher auch der Applaus, verbunden mit der Forderung nach einer Zugabe. Diese wurde sodann auch mit dem „Böhmischen Traum“ gewährt und stimmungsvoll interpretiert. Tanja Wiesinger bedankte sich beim Publikum und meinte, sie sei bei ihrem ersten Besuch hier in der Schlosskirche vom Ambiente und vor allen Dingen „von der wundervollen Akustik“ hellauf begeistert.

Das Sulzbach-Laufener Nachwuchsorchester besteht seit September 2017 und steht unter der Leitung von Tanja Wiesinger und Jacqueline Beißwenger. Diese beiden haben mit viel Engagement und Einsatz jetzt schon Großartiges geleistet, sodass man hier für die Zukunft noch einiges erwarten kann. Interessant ist auch – und daher auch der Name Nachwuchsorchester – dass hier nicht nur Jugendliche mitwirken, sondern auch Ältere. So haben derzeit drei Mütter über ihre Kinder die Liebe zum Selbstmusizieren entdeckt.

Das neue Konzept des Heimat- und Kulturvereins Sulzbach-Laufen, das etablierte Schlosscafé um weitere Programmpunkte wie Ausstellungen, Lesungen und musikalische Beiträge zu ergänzen, kommt bei den Besuchern gut an. Darüber hinaus schätzen die Gäste auch die neue themenorientierte Ausrichtung des umfangreichen Kuchenbüffets. Die Macher des Schlosscafés mit ihrer Vorsitzenden Helga Haas dürfen mit dem Erfolg dieses Sonntagnachmittags zufrieden sein und gerne daran anknüpfen.