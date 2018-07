Gaildorf Das nächste Motocross kommt auf Touren

Gaildorf / Peter Lindau

Der MSC Gaildorf stimmt sich mit ADAC MX-Masters-Serienmanager Robert Dorn ab. Auf Sicherheit und gute Sicht fürs Publikum wird viel Wert gelegt.

Gaildorf kann wieder zum Ort der Entscheidung werden. Nach drei Rennen führt Max Nagl die ADAC MX-Masters souverän an. Parallel fährt Nagl in der Motocross-Weltmeisterschaft mit. Auf der traditionsreichen Rennstrecke auf der „Wacht“ in Gaildorf könnte der Weilheimer am 8. und 9. September zum Sieg und zur Meisterschaft fahren. Dass er in diesem Jahr Champion werden möchte, hat sich Nagl fest vorgenommen.

Damit er und rund 200 andere Motocross-Piloten in Gaildorf starten und das Publikum spannende Rennen erleben können, muss noch viel getan werden. Der mehrfach ausgezeichnete Motorsportclub (MSC) Gaildorf hat jedoch große Erfahrung als Veranstalter. Diese Woche stand im Start-und-Ziel-Haus auf der Rennstrecke ein wichtiges Planungsgespräch mit dem ADAC an. Dazu kamen aus München MX-Masters-Serienmanager Robert Dorn und Yvonne Kiesch vom Marketing des ADAC nach Gaildorf.

Dabei wurde über Details bei der technischen Abnahme und Kontrolle der Fahrerpapiere ebenso gesprochen wie über den Ablauf der Siegerehrung sowie Sicherheit und Umweltschutz. MSC Gaildorf-Schriftführerin Petra Raaf möchte zum Beispiel unnötige Ausdrucke und Kopien vermeiden und die Informationen elektronisch verbreiten. Sie fand für ihren Vorschlag die volle Zustimmung des ADAC.

Für die vielen tausend Gäste soll es wieder ein attraktives Rahmenprogramm geben, kündigte MSC Gaildorf-Vorsitzender Ralf Schweda an. Details dazu will der Motorsportclub in Kürze verraten.