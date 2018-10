Erinnerungen Das Mädchen vom Bahnhofsbuckel

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Samstagnachmittag in der Gaildorfer Kanzleistraße. Es duftet nach frischem Cappuccino in der gemütlichen Kaffeeecke der Buchhandlung Heinz. Die mehr als zwei Dutzend Sitzgelegenheiten sind schnell mit Menschen aller Altersgruppen belegt. Sie waren

gekommen, um Renate Rößlers Erzählungen zu lauschen, die in einem im Juli im Selbstverlag herausgegebenen Büchlein veröffentlicht sind (wir haben ausführlich berichtet).

Die doppelte Premiere

Und die haben es in sich: Es sind Geschichten einer unbeschwerten Kindheit vor dem Krieg. Über den Kampf ums nackte Überleben während des Krieges. Und über die Zeit während der amerikanischen Besatzung mit düsteren, aber auch heiteren Begebenheiten. Renate Rößler, Mutter zweier Söhne und seit 15 Jahren verwitwet, ist inzwischen 82 Jahre alt. Und sie ist der älteren Generation heute noch ein Begriff – unter ihrem Mädchennamen Renate Tripps und als Tochter des einstigen Bahnhofsvorstehers Eugen Tripps, der von 1938 bis 1950 für den Gaildorfer Westbahnhof zuständig war.

Die frühere Auslandskorrespondentin eines namhaften Unternehmens, die in Öhringen daheim ist, gibt sich routiniert, obwohl diese Lesung – wie schon das Buch – für sie eine Premiere ist. Das liegt daran, dass sie sich seit nunmehr 30 Jahren als Volkshochschuldozentin engagiert, ein Gespür für Informations- und Wissensvermittlung hat.

Der „zweite Stift“ ist da

Mucksmäuschenstill ist es, wenn die Autorin zwischen Erzählungen in freier Rede aus ihrem kleinen Werk liest, an „Schmieds Wiesle“ vor dem Bahnwärterhaus erinnert, wo „wir Bahnhofskinder“ Fangen und Verstecken spielten. Unterbrochen wird die respektvolle Ruhe durch Zwischenrufe, die Renate Rößler gerne und auch mit Freude als wertvolle Ergänzungen aufnimmt.

Etwa von Hermann Moll aus Schwäbisch Hall, in den Jahren 1941 bis 1943 „der zweite Stift“ des Bahnhofschefs und heute mit seinen 92 Jahren ein „wandelndes Geschichtsbuch“, wie eine Besucherin verblüfft und mit leiser Stimme feststellt. Renate Rößler strahlt, wenn sie über ihre damaligen Freundinnen spricht, etwa Rose Bauer oder Else Layer, die sie seit bald 70 Jahren nicht mehr gesehen hat und die ihr nun zuhört, etwa wenn von den „Rupp-Mädle“ die Rede ist oder vom Reckturnen der Mädchen vom Bahnhofsbuckel an der Teppichklopfstange. Oder vom Schwimmenlernen im Kocher.

Gefasst ist die Autorin und Referentin, als sie über Vaters Stellungsbefehl spricht. Eugen Tripps war weit und breit der einzige Bahnhofsvorsteher, der „zum Krieg eingezogen wurde – weil er nicht in der Partei war“.

Bett im Kartoffelkistle

Zum Glück kehrte der Vater bald wieder heim. Doch dann, 1944, kam der Krieg auch nach Gaildorf. Der Bahnhof wurde beschossen. Viele Menschen, darunter Familie Tripps, fanden Unterschlupf im Kappelesbergtunnel oder in einem privaten Keller in der Bahnhofstraße, wo dem Kind in einer Kartoffelschütte ein Bett eingerichtet wurde.

Lebhaft erinnert sich Renate Rößler an die Bombardierung des Bahnhofsgeländes an Karfreitag 1945, als der Güterschuppen in Flammen aufging, die Wohnung beinahe zerstört, ihre Puppe „Peterle“ arg ramponiert wurde – und das kleine Mädchen, gerade mal neun Jahre alt, traumatisiert. Haarsträubendes hat die Autorin erlebt. Auch nach dem Krieg, als die Amerikaner Gaildorf besetzten: Von Übergriffen auf Frauen weiß sie zu berichten, von Vergewaltigungen. Aber auch von netten Soldaten, die die kleinen „Bettelkinder“ mit Essen versorgten. Für ihren Vortrag, der in einen lebhaften Gedankenaustausch mündet, bekommt Renate Rößler, viel Beifall – und von Petra Wieszt namens des Heinz-Teams einen Blumenstrauß. Das freut an diesem Nachmittag auch ihren Lebensgefährten Siegfried Simpfendörfer, Sohn des legendären Heilbronner CDU-Bundestagsabgeordneten Karl Simpfendörfer. Und es gibt eine besondere Aufmunterung an sie: „Du solltest das unbedingt an den Schulen erzählen!“

Info Renate Rößlers Büchlein „Meine Kindheit in Gaildorf vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg“ gibt es zum Preis von 6,90 Euro bei der Buchhandlung Heinz in Gaildorf.