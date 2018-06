Internet Das Limpurger Land ist beim Ausbau von Backbone dabei

Gaildorf / Von Cornelia Kaufhold

Ob im thailändischen Dschungel oder in den Anden Südamerikas, weltweit sind die Menschen online verbunden. Dass ausgerechnet Deutschland und damit auch das Musterländle hintenanstehen, ist für die Landesregierung nicht tragbar. Sie beschloss deshalb den Ausbau einer schnellen Datenautobahn und gibt den Landkreisen dafür Geld. Der Kreis Hall und seine 30 Kommunen und Städte bauen ihr Glasfasernetz für ihre 190 000 Einwohner gemeinsam selbst aus, und es bleibt im kommunalen Eigentum. Das müssen sie vertraglich regeln, und dafür wirbt Heinz Kastenholz von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises, die die Projektbetreuung übernimmt. Zuletzt war er in Fichtenberg erfolgreich (wir berichteten).

Im Dezember wurde bei einer Kreisverbandsversammlung des Gemeindetages Baden-Württemberg der einstimmige Beschluss zum Backbone-Ausbau im Kreis Hall gefasst. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die Details aufbereitet. Der Landkreis wird als ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) den Netzausbau vorantreiben. Die Finanzierung erfolgt über den Kreishaushalt. Die Kosten für den Netzausbau sind noch nicht vollständig ermittelt, doch zeichnet sich eine Größenordnung ab: zwischen 50 und 100 Millionen Euro. Die Finanzierung solle über die Kreisumlage und durch Fördermittel gesichert werden. Für die Stadt Gaildorf bedeutet dies laut städtischem Finanzexperten Hans-Joachim Hunn eine jährliche Kreisumlage, die „deutlich im sechsstelligen Bereich“ liegen würde und das über Jahre hinweg. Der Gemeinderat hat pro Backbone gestimmt.

Kastenholz erwartet bis zum Monatsende die letzten Rückmeldungen aus allen Kommunen des Kreises, ob sie beim interkommunalen Projekt in der vorgeschlagenen Form mitmachen oder nicht. Der Gemeinderat Sulzbach-Laufen hat dazu Ja gesagt. „Wir sehen im gemeinsamen Netzausbau eine Reihe von Vorteilen“, sagt Bürgermeister Markus Bock, „unter anderem höhere Fördersätze, die Beschleunigung des Breitbandausbaus, deutlich mehr Versorgungssicherheit als bei einer Einzellösung und natürlich Vorteile durch gemeinsame Ausschreibungen und geballtes Knowhow beim Landkreis.“

Einen Posten im kommunalen Haushalt für den Netzausbau hat Sulzbach-Laufen dieses Jahr noch nicht. Bock: „Ich gehe fest davon aus, dass dieses Jahr noch keine Finanzmittel anfallen. Bis alles läuft, wird es sicherlich 2019 oder eher 2020. Wir werden aber sicherlich die nächsten Jahre hier auch Mittel einplanen.“

Auch das Rottal ist dabei. Fichtenberg hat letzten Freitag dem Vorhaben zugestimmt. Die Oberroter haben das Thema in ihrer Sitzung vor vier Wochen diskutiert und ebenfalls Ja gesagt. „Die Gemeinde Oberrot hat insgesamt 100 000 Euro für die Verbesserung der Breitbandversorgung für das Haushaltsjahr 2018 eingestellt. In der Finanzplanung für die Jahre 2019 und folgende sind weitere, nicht unerhebliche Beträge eingestellt“, teilt Bürgermeister Daniel Bullinger auf Nachfrage mit.

3000 Euro für Hausanschluss

Für den innerörtlichen Ausbau des Glasfasernetzes sind die Kommunen zuständig. Bei Tiefbauarbeiten wie Straßensanierungen sollen sie, wenn Wasser-, Abwasser- und Verlegung von Gasleitungen gleichzeitig Leerrohre für Glasfaserkabel miteinbringen. Kastenholz schätzt die Kosten für einen Hausanschluss auf 3000 bis 4000 Euro. An Gebäudeeigentümer appellierte er zuletzt auch in Fichtenberg, bei Arbeiten an Hausanschlüssen ebenfalls für künftige Glasfaseranbindungen Leerrohre mitzuverlegen.

Der kommunale Netzausbau sichere die beste Versorgung und die Unabhängigkeit der Kommunen sowie den Wettbewerb unter den Betreibern, argumentiert Kastenholz. „Arbeitsreich und steinig, aber zukunftsweisend“, so Kastenholz’ Fazit.