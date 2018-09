Aktion Das Fichtenberger Ortsschild schmückt die Hauptstadt

Fichtenberg / Von Luca Stettner

Zum Tag der Deutschen Einheit sind in Berlin die Schilder aller Gemeinden und Städte auf Bürgersteigen aufgeklebt – auch die des Limpurger Landes.

Damit hat Roland Miola nicht gerechnet. Als der Fichtenberger Bürgermeister Anfang vergangener Woche in sein E-Mail-Postfach schaut, findet er darin eine Nachricht vom ehemaligen Hausmeister Hermann Schrof. Inhalt: Das Fichtenberger Ortsschild sei in Berlin ausgestellt. Miola weiß nichts davon, offiziell informiert wurde seine Gemeinde nicht. Er bleibt am Ball, fragt Schrof nach Fotos und bekommt diese wenig später geschickt. Darauf zu sehen ist das Fichtenberger Ortsschild mit Manfred Schrof – dem Bruder des Fichtenbergers Hermann Schrof.

Hermann Schrof hat die Informationen über das Ortsschild von seinem Bruder Manfred erhalten. Der stammt aus Fichtenberg, lebt aber seit mehr als 50 Jahren in der Bundeshauptstadt. In einer Ankündigung in der Zeitung hat der Berliner von einer Ortsschilder-Ausstellung zum Tag der Deutschen Einheit erfahren und das Schild seiner Heimatgemeinde bei einem Spaziergang nahe dem Reichstag prompt entdeckt – auf dem Boden war es in einer langen Reihe neben vielen anderen aufgeklebt. Das Fichtenberger Ortsschild ist nicht das einzige, das dieser Tage in Berlin zu sehen ist. Es sind alle 11 040 deutschen Gemeinde- und Städtenamen – also auch das von Gaildorf und den anderen Limpurger Ortschaften.

Berlin als Zentrum des Feiertags

Jedes Jahr finden die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in dem Bundesland statt, das gerade den Bundesratsvorsitz innehat. In diesem Jahr ist das Berlin. Also gibt es dort vom 1. bis zum 3. Oktober nicht nur die alljährlichen Veranstaltungen rund um das Brandenburger Tor, sondern auch das offizielle Bürgerfest zum Feiertag. Unter dem Motto „Nur mit Euch“ setzt Berlin mit zahlreichen Veranstaltungen rund um den Platz der Republik und die Straße des 17. Juni laut Pressemitteilung „ein Zeichen für Zusammenhalt und Freiheit in Deutschland und Europa“. Alle Bundesländer und einige politische Institutionen präsentieren sich, zahlreiche Angebote für Kinder und Familien stehen bereit. Insgesamt laden sieben Themenbereiche zum „Entdecken, Mitmachen und Staunen“ ein.

Eine der vielen Aktionen rund um das Bürgerfest zum 28. Tag der Deutschen Einheit ist das „Band der Einheit“. Das rund zweieinhalb Kilometer lange Band erstreckt sich vom Hauptbahnhof über die Fußgänger-­Spreebrücke, das Kanzleramt und die Straße des 17. Juni bis hin zum Potsdamer Platz. Es enthält die 11 040 Ortsschilder mit der jeweiligen Einwohnerzahl – alphabetisch aneinandergereiht. Diese sind mit schwarzer Schrift und gelbem Hintergrund auf Kunststofffolie gedruckt und auf den Bürgersteigen angebracht worden. Begonnen hat das Aufkleben auf den Gehwegen, für das eine Firma beauftragt wurde, Mitte der vergangenen Woche – seit gestern sollen die Arbeiten abgeschlossen und das Band komplett sein. Laut Pressemitteilung ist es ein „visuelles Symbol für das vereinigte Deutschland“.

Fichtenbergs Bürgermeister Roland Miola ist mittlerweile über die Hintergründe zur Ortsschild-Mail informiert und findet es „toll, was die da in Berlin leisten“: „Man redet zurzeit so viel über das Thema Heimat. Wenn dann alle Bundesländer für das Fest zusammenarbeiten und auch noch so eine Aktion entsteht, dann hat das eine große Symbolik und zeigt das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Bundesrepublik.“ Außerdem meldet Miola im Gespräch mit unserer Zeitung Interesse an der Kunststofffolie mit dem Fichtenberger Ortsschild an – er hätte es nach Ende der Feierlichkeiten gerne in seinem Rathaus.

Eine Anfrage bei Dr. Kathrin Steinbrenner von der Berliner Agentur „Steinbrenner Müller Kommunikation“, die die Aktion betreut, dürfte Miola wenig Hoffnung machen: Da die Schilder aus Kunststoff gefertigt sind und auf den Boden geklebt wurden, seien nicht nur Tausende Personen da­rübergelaufen. Und die meisten gehen kaputt, wenn man sie abzieht. Logistisch sei auch die Lieferung problematisch: „Und wenn man bei über 11 000 Schildern erst einmal mit Ausnahmen anfängt ...“, führt Steinbrenner lachend aus.