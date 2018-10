Party Das Fetenvolk lässt’s wieder krachen

Brigitte Hofmann

Was den Bayern die Wiesn und den Schwaben der Wasen, das ist dem Fetenvolk im Limpurger Land das Gaildorfer Oktoberfest. „Die Krüge hoch“, rufen die Partyräuber und „Hulapalu“ tönt es von der Bühne. Die fünf Musiker aus dem Main-Fränkischen lassen es am Samstagabend in der Körhalle von Beginn an richtig krachen.

Keine zehn Minuten sind vergangen, da stehen die ersten Gäste schon auf den Bänken. Hände gehen nach oben, bunter Partynebel steigt auf zum weiß-blau bespannten Himmel. Und die Räubermusikanten besingen die Münchener Schickeria und bringen Wiesn-Gaudi in die Halle. Dass sich Gaildorf auf ihrem Tourplan zwischen Münster in Westfalen und Darmstadt schiebt, ist für beide Seiten Empfehlung genug. In der ganzen Republik und darüber hinaus garantieren die Jungs gnadenlose Stimmung.

Rottal-Clique ist wieder da

„Party machen und die Sau rauslassen“, kündigt Michaela Hamisi an, als sie mit ihrer Rottal-Clique die reservierten Tische ansteuert. Die lebenslustigen Freundinnen kommen regelmäßig zum Oktoberfest. Thomas Schlüter aus Michelbach ist mit einer Gruppe aus dem Hällischen da. „Dass Haller nach Gaildorf kommen, geht eigentlich gar nicht“, findet er. Aber feiern könnten die Gaildorfer, schiebt er noch nach, und hübsche Mädels gäb’s hier auch.

Kampferprobt wie die Musiker sind die Servicekräfte. Gut zehn Bierkrüge auf einmal schafft Reiner Schneider aus Mittelfischach, der wieselflink durch die Reihen huscht. Alois Paxian, Mathias Pfüller und ihre Zapfhahn-Crew haben alle Hände voll zu tun. Auch die Damen an den Brätern, die Hähnchen, Kartoffelsalat und anderes auf die Teller schaufeln. Das Fetenvolk tut das alles für den guten Zweck. Der TSV Gaildorf kann finanzielle Unterstützung gut gebrauchen.

Dirndl ist der Look des Abends und krachlederne Beinkleider für die Herren sind auch auf dem Vormarsch. Wer wollte da nachstehen, wenn die Tracht bei allen Oktoberfesten inzwischen das bestimmende Outfit ist?

Die Wahl der Dirndlkönigin durch die Rundschau ist seit Jahren fester Bestandteil des Gaildorfer Oktoberfests. Spannend, wie Profi-Fotograf Peer Hahn aus Wallhausen die Schokoladenseiten der Frauen und Mädchen herauskitzelt und sie in Szene setzt.

Aber nur mit Hütchen

Allerdings muss Jessica Schlaht vom Promo-Team der Südwest Presse Hohenlohe ihren ganzen Charme aufbieten, um Teilnehmerinnen zum Mitmachen zu bewegen. Tanja Schneider aus Gaildorf ist die erste, die sich traut. Allerdings nur unter der Bedingung, dass sie ihr fesches Hütchen auf dem Kopf behalten darf. Und zuletzt ist klar, dass es auch in diesem Jahr wieder eine spannende Wahl geben wird: 22 Kandidatinnen sind am Wettbewerb beteiligt.