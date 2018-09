Abtsgmünd Das Ehrenamt gehört zu ihrem Leben

Abtsgmünd / Wolfgang Fath

Ute Schlipf erhält den Erna-Schüßler-Preis. Damit wird ihr Engagement im Ehrenamt gewürdigt.

Alle zwei Jahre verleiht der Arbeitskreis sozialdemokratischer Frauen den Erna-Schüßler-Preis an eine Frau, die sich überdurchschnittlich ehrenamtlich im kommunalen und sozialen Bereich engagiert. Am Samstagabend ist dieser Preis in der Zehntscheuer an Ute Schlipf aus Hohenstadt vergeben worden. Nicht nur die Familienmitglieder, auch die vielen Freunde und Wegbegleiter von Ute Schlipf waren gekommen.

Ute Schlipf wurde 1960 in Aalen geboren und studierte nach dem Abitur in Wasseralfingen an der Universität Ulm Humanmedizin mit Abschluss und Approbation. Sie ist seit 1987 mit dem Arzt Wolfgang Schlipf verheiratet und hat vier Kinder. Seit 2004 sitzt sie im Gemeinderat.

In vielen Gremien aktiv

Sie war an den Grundschulen in Hohenstadt und Abtsgmünd sowie am Kopernikus-Gymnasium im Elternbeirat aktiv, war Gründungsmitglied beim Grundschulförderverein Hohenstadt, beim Förderverein der Bibliothek Abtsgmünd, beim lokalen Teilhabekreis Abtsgmünd und seit Februar 2014 vor allem beim Freundeskreis Asyl Abtsgmünd. Beim Grundschulförderverein Hohnstadt, beim Förderverein der Bibliothek sowie beim Freundeskreis Asyl ist sie bis zum heutigen Tag die Vorsitzende – seit März 2015 ist sie auch Sprecherin im Flüchtlingsrat Baden-Württemberg.

Als Gemeinderätin vertritt sie seit 2004 die Interessen der Menschen aus dem kleinen Abtsgmünder Ortsteil Hohenstadt, aber auch die der Gesamtgemeinde.

Die Laudatio zur Ehrung hielt Dekanin Ursula Richter. Grußworte sprachen Bürgermeister Armin Kiemel, Vera Kohlmeier-Keyser vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg sowie die SPD-Fraktionsvorsitzende im Abtsgmünder Gemeinderat, Marlies Büker.