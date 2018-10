Musikwinter Das eherne Gesetz des Kapitalismus

Gschwend / Rainer Kollmer

Der Wortanhang „-ismus“ hat sich im Deutschen zwischen Alkoholismus und Zynismus breitgemacht. Er belastet fast jeden Begriff mit einer extremen Tendenz. Das ist auch beim Kapital der Fall. Als politisches Glaubensbekenntnis formuliert der Sozialismus sein Feindbild. Die Demokraten schwören dem Kapital jedoch unverbrüchliche Freundschaft, wenn es ums Geld geht.

Ulrike Herrmann, gelernte Bankkauffrau, studierte Historikerin und Philosophin und seit 2000 als Journalistin bei der Taz tätig, leistete im voll besetzten Bilderhaus Aufräumarbeit. Sie wollte den Zuhörern klarmachen, dass Geld keineswegs Kapital ist und im Kapitalismus lediglich als „kollektive Einbildung“ ohne Wert existiert. Bereits der Franzose Jacques Turgot (1727–1781) brachte das Kapital-Wort zu Papier und warb kräftig dafür. Auch die Fugger hatten wohl schon ihre Händlerhände im Spiel. Kapital war für alle schon damals ein Mittel, ökonomische Ziele zu verwirklichen. Beim Kapital gehe es also zunächst nur um das Vermögen, um ein Hilfsmittel zum Zweck.

Münzen als Tauschware

Herrmann griff tief in die Geschichtenkiste der Geldzähler und Wechsler. Schon im alten Mesopotamien dienten Vorläufer unserer heutigen Münzen und Scheine als handfester Kapitalersatz für sperrige Tauschgegenstände. Als Schuldscheine stellten sie einen Vermögenswert für reisende Händler dar. Sie hatten damit die Möglichkeit, schnell an ihr „Geld“ zu kommen, um den Handel zu beschleunigen.

Die Journalistin hatte nach diesen Ausführungen eine knallbunte Überschrift parat: „Kapital braucht Wachstum. Geld schafft kein Wachstum.“ Ulrike Herrmann führte aus, dass die Menschen im Zweistromland nicht mit wachsendem Kapital rechnen konnten: Schuldscheine waren nur Zahlungsmittel.

Das Wachstum im heutigen Sinne sei erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts in England entstanden. Damals waren die Löhne auf der Insel doppelt so hoch wie anderswo. Denn die Briten waren gegenüber dem Festland nicht mehr konkurrenzfähig, Technik musste Menschen ersetzen. Die Industrie erinnerte sich an die Dampfmaschine, die trotz hoher Anschaffungskosten offensichtlich günstiger war. Die Investition ins Wachstum war geboren.

Das eingesetzte Kapital vergrößerte sich beständig. Zuerst in Großbritannien, später in ganz Europa. „Wir sind heute 20-mal so reich wie unsere Vorfahren“, rechnete die Referentin vor. Umwälzende Entwicklungen folgten: Der Feudalismus ging zu Boden, die Kindheit wurde „erfunden“, Demokratie, Gleichberechtigung und Bildung wurden wichtig.

„Man versteht den Kapitalismus nicht, wenn man nicht die Löhne im Blick hat“, sagt Herrmann. Das eherne Gesetz des Kapitalismus scheine zu sein, dass einerseits immer wieder investiert wird und andererseits die Löhne angehoben werden. Produzierte Waren brauchten kapitalkräftige Käufer, um das Wachstum zu gewährleisten. „Seit 1975 sind die Reallöhne in den USA nicht mehr gestiegen. Man muss staunen, dass Trump erst jetzt kommt“, merkte Ulrike Herrmann an. Auch in Deutschland würden die Löhne gegenwärtig vor sich hindümpeln. Sie lehnte es jedoch ab, der vielbeschworenen Globalisierung die Schuld zu geben. „Kapitalismus war immer global“, betonte sie mit Blick auf Siemens und Marx. Die Globalisierung könne nicht erklären, warum der Sozialstaat nicht zu finanzieren sei.

Kapitalismus ohne Wachstum?

Ein unendliches Wachstum scheine nicht möglich zu sein. Kann es einen Kapitalismus ohne Wachstum geben? „Er wird auf jeden Fall zusammenbrechen“, lautete ihre Prognose. Diverse Bankenkrisen seien nur ein Vorgeschmack auf das Kommende. Ulrike Herrmann bemängelte, dass es gegenwärtig kein Brücken-Modell gebe, um vom Wachstumszwang wegzukommen und Produktion und Konsum auf das Nötigste zu beschränken. Denn was mache man zum Beispiel mit den Leuten, die als Arbeitskräfte dann überflüssig werden?

Ulrike Herrmanns lebhafter Vortrag und ihre Antworten zu Publikumsfragen zu Staatsverschuldungen, zum historischen Kapital-Erbe aus zwei Weltkriegen und zum Bitcoin fanden kraftvollen Beifall.