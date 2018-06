Planung Das Brückenkonzept liegt den Stadträten arg im Magen

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Ziemlich marode ist die kleine Holzbrücke über den Kocher am Kirchenweg zwischen Unterrot uns Münster (wir haben mehrfach berichtet). Seit der letzten umfangreichen Untersuchung vor zwei Jahren hat sich der Zustand weiter verschlechtert: „Lose, korrodierte Verankerungen, die Binder morsch. Das Holz schafft, die Schrauben reißen“ – das sind einige der Erkenntnisse, die Matthias Strobel, Inhaber des Abts­gmünder Unternehmens MS-Ingenieure, am Mittwochabend dem Gemeinderat erläuterte.

Unbehagen im Gremium

Dass die Brücke saniert oder ersetzt werden muss, ist Stadtverwaltung und Gemeinderat längst klar. Wie das geschehen soll, da­rüber hatten sich Verwaltung und Planer seit den jüngsten Erörterungen im Rat intensiv Gedanken gemacht. Das Ergebnis: Eine neue, 170 Tonnen schwere Brücke – Stahlträger mit Fertigteilplatten – soll gebaut werden, mit 3,50 Meter einen halben Meter breiter als das jetzige Brückle, mit 60 Tonnen auch erheblich belastbarer. Pfeiler und Widerlager sind laut Planer „erhaltenswert“, müssen aber saniert werden.

Das ist die (noch) aktuelle Planung – die aber vermutlich so nicht zum Tragen kommt. Spätestens seit der Erörterung der Kosten ist im Wurmbrandsaal hier und dort ein gewisses Unbehagen zu spüren. Mehr als 750 000 Euro, einschließlich Planung, soll die neue Brücke kosten. Mit rund 300 000 Euro Förderung aus dem neu aufgelegten kommunalen Brückensanierungsprogramm darf die Stadt rechnen. Der Bescheid steht noch aus.

Erste Bedenken äußert FWV-Fraktionschef Heinrich Reh, weil das neue Bauwerk einen knappen halben Meter höher werden würde als das bestehende. Durch die Rampen würde sich die Sicht für alle Verkehrsteilnehmer, darunter viele Radler, erheblich verschlechtern, Fußgänger könnten nicht ausweichen.

Matthias Rebel, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU, geht es um eine grundsätzliche Frage: Jedes Jahr werde fieberhaft nach Einsparmöglichkeiten gesucht. Wolle man nun auf einer Feldweg-Brücke, die zwei Orte verbindet, Schwerlastverkehr anziehen? Und „brauchen wir überhaupt ein besseres Bauwerk“?

Für Bürgermeister Frank Zimmermann steht jedoch fest: Diese Kocherquerung sei wichtig für den Stadtteil Unterrot, überdies sei diese Strecke „rein straßenrechtlich“ kein Feldweg, sondern eine Gemeindeverbindungsstraße. Gut, aber dann sollte das Ganze nicht auf 60, sondern auf 30 Tonnen angelegt werden, fordert SPD-Rat Martin Frey. Damit ließen sich 25 000 Euro Kosten sparen. Sein Fraktionskollege Martin Bohn weist ergänzend darauf hin, dass diese Verkehrsverbindung auch in erheblichem Umfang den Knoten am Schillerplatz entlaste.

„Eine hohe Qualität“

„Verquer“ nennt Heinrich Reh den Hinweis, eine Gemeindeverbindungsstraße für 60 Tonnen – anstatt bisher 12 Tonnen – auslegen zu wollen. Die Norm sei nur ausgelegt für qualifizierte Straßen: „Da sind auch schon Panzer drübergefahren und keiner ist runtergefallen.“ Reh bittet darum, alternative Modelle zu überlegen. Was dem Bürgermeister wiede­rum nicht behagt: Die Stadt rechne hier mit einem hohen Fördersatz, „und damit können wir eine hohe Qualität herstellen“.

Einfach die Tonnage zu beschränken, genügt aus Sicht von CDU-Ratsmitglied Werner Hofmann nicht: In der Landwirtschaft seien 40 Tonnen schwere und drei Meter breite Gefährte keine Seltenheit. Wenn man solche Belastungen tatsächlich verhindern wolle, müsste das Bauwerk auch schmäler werden, „ansonsten fährt jeder Fuhrunternehmer drüber“.

Wie aber sieht es mit der Förderung einer günstigeren Holzbrücke aus? Die Frage von Rainer Baumann (CDU) beantwortet Steueramtsleiter Hans-Joachim Hunn mit dem Hinweis, dass dann ein neuer Antrag gestellt werden müsse. Was das Ganze dann verzögern würde.

Das wäre aus Sicht von SPD-Fraktionschefin Margarete John zu verkraften: Sie hätte gerne die hölzerne Variante geprüft. Ihr sei es mit Blick „auf diese riesige Brücke nicht ganz wohl“.

Eine Brücke, die nach Matthias Rebels Befürchtungen „den Verkehr magisch anziehen“ werde, auch den Schwerlastverkehr – „und dann werden wir in zwei Jahren auch über eine Verbreiterung der Straße sprechen“. Was tun? Verschieben und eine Alternativplanung in Auftrag geben? Das ist für Rainer Baumann immer noch besser, als „vage Argumente“ auszutauschen.

„Das ist doch kein Aufwand“

Heinrich Reh fordert nun das Ende des „alternativlosen“ Zustands: „Wir haben eine Bestandsbrücke. Ich möchte wissen, was deren Erneuerung kostet. Das ist doch kein Aufwand!“ Sein Antrag, die Kosten dafür zu ermitteln und so lange die weitere Planung zurückzustellen, findet Gehör: 18 Stadträte stimmen ihm zu, nur drei sind dagegen.