Gaildorf Abenteuer China endet mit aufwendiger Präsentation

Gaildorf / Rainer Kollmer

Schülerinnen und Schüler des Schenk-von-Limpurg-Gymnasiums kochen Tee und berichten von ihrer zweiwöchigen Exkusion ins Reich der Mitte.

Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft „Chinesisch“ machten sich im vergangenen Herbst 33 Schülerinnen und Schüler des Schenk-von-Limpurg-Gymnasiums zusammen mit fünf Begleitpersonen auf den weiten Weg zur Wenling Xinhe High School in der chinesischen Provinz Zhejiang. Von der Partnerschule war bereits im Sommer eine Delegation nach Gaildorf zu Besuch gekommen. Die gegenseitige Kontaktpflege klappte also wie am Schnürchen.

Beitrag der Bürgerstiftung

Den Schülerinnen und Schülern aus Gaildorf, von Lehrerin Erika Theil umsichtig betreut, war es ein wichtiges Anliegen, den Angehörigen, Lehrkräften und Sponsoren zum Abschluss des Vorhabens einige persönliche Eindrücke und Erlebnisse zu schildern. Immerhin hatte ja auch die Bürgerstiftung einen kräftigen Beitrag zur Finanzierung der Reise geleistet. Dennoch lag der Pro-Kopf-Eigenanteil bei mehr als 400 Euro, wie China-Experte Wolfgang Frey bezifferte.

Bei so viel Einsatz war es deshalb gut, dass die einstündige Präsentation am Ende die Frage nach dem Sinn des Schüleraustauschs stellte. Das Verfestigen sprachlicher Kenntnisse, der Blick in die Innenansicht einer Chinesischen Familie bei der Unterbringung, die Pflege neuer Freundschaften oder das Erleben eines langen Schulalltags zusammen mit über 2000 Schülern standen sehr weit vorne auf der Liste. Und vielleicht ist ja die Teilnahmebestätigung an der Chinesisch-AG auch ein Bonus bei einer Bewerbung am Ende der Schulzeit.

Die Präsentation war eine Mischung aus freien oder vorgelesenen Wortbeiträgen zu 113 projizierten Bildtafeln. Die kleinen Präsentationsgruppen hatten ihre Choreographie sicher im Griff. Leider war so manche gute Passage durch verhaltenes Sprechen in der hohen Aula nur mühsam verständlich. Hier wäre mehr dynamische Präsenz hilfreich gewesen. Ein kurzfristig eingeschalteter Wasserkocher sorgte für rege Publikumsbeteiligung. Es galt, aus deutschen Tassen echt chinesischen Tee zu kosten. Beim chinesischen Reinheitsgebot blieb Milch zwar verpönt. Dafür war erwartungsvolles Klopfen fürs Nachgießen erlaubt.

China-Reise war ein Rundum-Erlebnis

Die zeitliche Distanz zu den Erlebnissen, die vor drei Monaten noch frisch waren, sorgte bei den Bildtafeln für überraschende Sachlichkeit. Etliche Lagepläne, viele historische Abrisse mit beeindruckenden Jahreszahlen und so mancher Atmosphärenblick in Märkte, Gärten oder Pagoden vermischten sich mit einer aufwändig zubereiteten Peking-Ente im Spezialofen, der Begegnung mit den Seidenraupen, einem Volleyball-Match und schwierigen Kalligraphie-Versuchen an der Schule zu einem Rundum-Erlebnis, von dem die Besucher noch lange zehren werden. Stellvertretend für die Schulleitung dankte Volker Breunig den Beteiligten.

Das könnte dich auch interessieren: