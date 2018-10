Direktvermarkter Dankbar für die Vielfalt

Next

Auch in diesem Jahr gibt es einen regelrechten Ansturm auf den letzten Naturparkmarkt der Saison. © Foto: kr

Murrhardt / Karl-Heinz Rückert

Traditionell hat die Naturparkmarktsaison in Murrhardt einen überwältigenden Abschluss gefunden. Es war die zwölfte in der Reihe der Naturparkmärkte im Schwäbisch-Fränkischen Wald. Seit 2007 war der Markt in 44 Kommunen zu Gast – die Marktfinals in Murrhardt nicht mitgezählt. Dort gab es im Oktober 2007 auf Anregung der Stadt den ersten Naturparkmarkt. Andrea Bofinger zählte damals neben Naturparkgeschäftsführer Bernhard Drixler zu den treibenden Kräften, die die Idee des Sammelplatzes regionaler Direktvermarkter ausbauten und dieser zur Blüte verhalfen. Darauf ist Andrea Bofinger heute noch stolz.

Vor dem Eröffnungsrundgang im Klosterhof und auf dem Marktplatz, zu dem sich neben der Schwäbischen Waldfee Mariel Knödler auch Stadträte und Bürgermeister benachbarter Gemeinden einfanden, bezog Murrhardts Bürgermeister Armin Mößner das trotz der anhaltenden Dürre vielfältige Angebot an Lebensmitteln in seinen Erntedank ein. Mößner nahm seine Begrüßungsansprache zum Anlass, für die Idee des Murrhardter Stadtmarketings zu werben, mit dem „Murrtaler“ eine eigene Währung für die Stadt einzuführen. Den „Murrtaler“ – ein Taler entspricht einem Euro – gibt es in Zehner- und Zwanzigerscheinen, die als Gutscheine bei teilnehmenden Händlern eingelöst werden können. Die Murrhardter Geschäfte waren zum Naturparkmarktsonntag geöffnet.

Frittierte Kartoffelzapfen

An Tischen und Bänken zwischen den Marktständen drängten sich zur Mittagszeit die Besucher. Um zu den ausgewählten Marktbeschickern mit teils ausgefallenen Angeboten zu gelangen, musste sich der Eröffnungstross regelrecht durch die Massen schieben. Der Murrhardter Direktvermarkter Walter Heinz hat sich auf den Anbau verschiedener Kartoffelsorten spezialisiert. Seine frittierten Kartoffelzapfen fanden bei den Marktbesuchern schon wegen ihrer Spiralform reißenden Absatz. Hartmut Kugler von der Murrhardter Rümelinsmühle erteilte den Rundgängern eine Lektion über Getreidesorten. Mit einem ungeduldigen „jetzt geht aber weiter“ verabschiedete sich der Müller, um sein Angebot an Mehlprodukten an den Mann und die Frau zu bringen.

Auf dem Flyer zum Murrhardter Naturparkmarkt war der Stand der Brau- und Brennwerkstatt aus Welzheim nicht aufgeführt. Dennoch war er stets umlagert. Neben verschiedenen Biersorten konnte man bei Braumeister Mark Schlaipfer auch einen besonderen Gin verkosten. Zugaben von jungen Tannentrieben aus dem Welzheimer Wald verleihen dem hochprozentigen Getränk eine außergewöhnliche Geschmacksnote.

Ruhe im Herbst

Die Naturparkführer Walter Hieber und Ruth Bohn betrachteten rückblickend ihr umfangreiches Veranstaltungsangebot während der Sommermonate und freuten sich auf einen bunten Herbst, der ihnen etwas mehr Ruhe gönnt. Naturparkgeschäftsführer Bernhard Drixler betonte, dass sich aus den Aktionen der Naturparkführer oft neue Verbindungen entwickelten: „Sie sind wahre Netzwerker!“

Unter den Qualm des Stockbrotfeuers mischten sich die Düfte von Seifen, die Naturparkführer Professor Dr. Manfred Krautter am Stand daneben feilbot. Wie immer fand der Rundgang am Stand von Haller Löwenbräu seinen Abschluss. Das kühle Bier und die Häppchen waren bei den sommerlichen Temperaturen willkommen.

Nicht weniger umfangreich war das Rahmenprogramm zum Naturparkmarkt. Gottesdienst, Familienkonzert, Wanderungen zum Riesberg, Stadtführungen, eine Ausstellung zur Obstsortenvielfalt und Pilzberatung im Naturparkzentrum, nicht zuletzt Rundfahrten im Planwagen stießen bei den Besuchern auf Interesse.

Info Plüderhausen, Wüstenrot, Mainhardt, Lorch und zum Schluss Murrhardt sind die Orte der Naturparkmärkte im kommenden Jahr. Zudem gibt es am 21. Oktober 2019 wieder einen Markt der sieben Naturparke in Baden-Württemberg in Maulbronn.