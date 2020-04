Besondere Zeiten erfordern besondere Kommunikation. Daher hat das Amt für Kultur, Stadtmarketing und Tourismus aufgrund der Coronakrise neben den üblichen Kommunikationskanälen der Homepage und der Gaildorf-App der Firma „cm citymedia“ eine eigene offizielle Facebookseite eingerichtet. Diese ermöglicht den direkten digitalen Austausch zwischen den Bürgern und der Stadtverwaltung.

Bürgermeister Frank Zimmermann steht hinter diesem Vorhaben: „Bürgernähe ist mir und der Stadtverwaltung außerordentlich wichtig, unser Social Media-Auftritt dient einer direkteren Kommunikation zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und uns, was ich nur befürworten kann. Besuchen Sie uns auf Facebook und erfahren Sie mehr über die Arbeit der Stadtverwaltung.“

Schon 300 Nutzer

Bereits nach ein paar Wochen haben sich über 300 Gaildorfer Nutzer mit dem neuen Kanal der Stadt verbunden. Über die Seite „Stadt Gaildorf“ erhalten die Fans aktuelle Meldungen aus dem Rathaus und können diese liken, kommentieren und an Freunde teilen. Von den bisherigen Meldungen ist beispielsweise der Beitrag über die Gutschein-Aktion „Ein Gutschein für Gaildorf“ sehr beliebt, da dieser viel Zuspruch erhielt, mehrfach geteilt wurde und so in kürzester Zeit mehrere Tausende erreichte.

Nicht nur als Animierung zu aktuellen Aktionen und Einladung zu Veranstaltungen soll die Seite dienen, auch Meldungen rund um die Corona-Krise und offene Briefe an die Bürger werden über den Auftritt veröffentlicht. So war der offene Brief von Bürgermeister Frank Zimmermann über den ungewissen Start der Freibadsaison einer der interaktionsreichsten Beiträge. Die Kommentare der Gaildorfer waren durchweg verständnisvoll, auch wenn der ein oder andere traurige Emoji nicht ausblieb.

Für die ersten Wochen ist Bürgermeister Zimmermann und die Stadtverwaltung mit der Reichweite, wie viele Personen die Nachrichten erhielten, und den Reaktionen von den Bürgern sehr zufrieden. Das Ziel der Stadt sei es, viele aktive Facebook-Nutzer aus Gaildorf mit dem Auftritt zu erreichen, sich auszutauschen und so gemeinsam die Zukunft der Stadt zu gestalten.