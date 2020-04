Abstand zu halten, ist eigentlich kein Problem an diesem sommerlichen Aprilnachmittag am Diebach-Stausee in Fichtenberg. Zwei junge Frauen laufen, einen Korb mit Decken zwischen sich, an einem Hinweisschild vorbei in Richtung der menschenleeren Liegewiese. Auf dem Schild steht, dass die Freizeitanlage „aufgrund der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2“ bis zum 4. Mai gesperrt ist. Das Datum ist aufgeklebt, kann jederzeit ersetzt werden. Sie wollen sich nur ein bisschen in die Sonne legen, sagen die beiden verlegen, es sei ja niemand da, den’s stören oder gefährden könnte.

Der Schultes würde sie scheuchen. Durchgehen dürfe man, sagt der Fichtenberger Bürgermeister Roland Miola, rumliegen nicht. Er habe auch keine Scheu, die Leute auf die Sperrung aufmerksam zu machen. Einige Unentwegte hätten auch schon gebadet; sie seien höflich aufgefordert worden, die Anlage zu verlassen. Die Regelung gelte, solange die Rechtslage Bestand hat, sagt Miola. Man habe auch die Polizei gebeten, zu kontrollieren und gegebenenfalls einzuschreiten.

Heimliches Sonnenbad

Sport- und Freizeiteinrichtungen bleiben bis zum 3. Mai geschlossen, heißt es in der Verordnung, die täglich aktualisiert wird. Dazu zählen auch „Schwimmbäder jeder Art“ – und das ist eigentlich unmissverständlich, auch wenn’s schwer einzusehen ist am menschenleeren Diebach-Strand. Die beiden Frauen jedenfalls legen sich vorsichtshalber hinter einem Bänkchen in die Sonne, damit sie der Schultes nicht gleich entdeckt, falls er zufällig vorbeikommt.

Auch der Waldsee bei Fornsbach ist gesperrt, ebenso der Gschwender Badesee; am Aichstrutsee bei Welzheim aber kann man sich sonnen, im flachen Wasser planschen Kinder und am Kiosk ist der Thekenverkauf erlaubt. Die Diskrepanz ist schwer vermittelbar, aber durch die Corona-Verordnung gedeckt. Die Kommunen dürfen über die Verordnung hi­nausgehende Maßnahmen ergreifen, erklärt das Staatsministerium auf Anfrage, „sie dürfen nur nicht dahinter zurückfallen“.

Polizei und Ordnungsamt kontrollieren, ob die Hinweise am See befolgt werden, sagt Uwe Lehar, persönlicher Mitarbeiter des Welzheimer Bürgermeisters Thomas Bernlöhr. Die komplette Sperrung der Anlage, die dem Wasserverband Kocher-Lein gehört, sei aber wegen der Besitzverhältnisse und auch vieler Zugänge kaum zu bewerkstelligen. Einstweilen verlässt man sich darauf, dass die Leute sich an die Regeln halten.

Am Diebach tun sie das, die meisten wenigstens. Nur wenige ignorieren die Sperrung am vergangenen Wochenende und alle halten Abstand. Dass sich an dieser Situation nach dem 3. Mai etwas ändern wird, scheint gegenwärtig unwahrscheinlich. Tatsächlich ist offen, ob es heuer überhaupt noch eine Diebach-Saison geben wird.

Infektion über Wasser ist unwahrscheinlich

Baden selbst ist eher unbedenklich. Dass man sich über das Wasser infizieren könnte, gilt als unwahrscheinlich. Wo wie in konventionellen Schwimmbädern Chlor eingesetzt wird, ist das Virus ohnehin chancenlos. Und in Badeseen oder Schwimmbädern mit biologischer Aufbereitung würden die Viren, sofern sich eine infizierte Person im Wasser aufhält, so stark verdünnt, dass kaum ein Infektionsrisiko bestehen dürfte. Das Virus braucht menschliche Nähe, um sich per Tröpfcheninfektion verbreiten zu können: Sprechen, Husten, Niesen, Prusten im Wasser oder unter den öffentlichen Duschen, die es auch am Diebach gibt.

Die Saison an dem bis in den Großraum Stuttgart hinein geschätzten See ist freilich noch nicht abgeschrieben. Die Verwaltung trifft wie in jedem Jahr die nötigen Vorbereitungen und will dafür sorgen, dass bei einer Freigabe die nötige Badeaufsicht zur Verfügung steht. „Diese Vorbereitungen müssen wir treffen“, sagt Miola, man müsse ja schnell reagieren können, falls der See wieder freigegeben werden kann.