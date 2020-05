Es sind ungewöhnliche Zeiten und daher auch ungewöhnliche Orte, an denen die Gemeinderäte landauf, landab derzeit tagen müssen. Die gewohnten Räume sind meist zu klein, um den geforderten Mindestabstand einzuhalten. Also weicht man in Turn- und Festhallen aus, so auch in Fichtenberg, wo in der Gemeindehalle dank einer bestens funktionierenden Audio-Technik auch in den hinteren Zuschauerreihen jedes gesprochene Wort ankommt.

Das neuartige Coronavirus hat vieles verändert. Fichtenbergs Bürgermeister Roland Miola widmet sich im ersten Teil der Ratssitzung am Freitagabend direkt diesem Thema. „Alle hier in der Gemeinde haben mit angepackt, sich eingesetzt bei der Notbetreuung und in vielen vielen anderen Bereichen. Daher konnten wir die Pandemie bislang gut managen", findet er lobende Worte. Die Menschen hätten sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, will er beobachtet haben, daher gebe es nur wenige Verstöße gegen die Auflagen und Verbote zur Eindämmung der Pandemie. Mit insgesamt 14 nachweislich Infizierten und auch Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19 sei Fichtenberg von dem Erreger direkt betroffen, gibt der Rathauschef nachdenklich zu Protokoll.

Nun beginnt eine Phase weiterer Lockerungen und Öffnungen, die auch in der Rottalgemeinde auf vielen Ebenen spürbar sind. „Einige Vereine haben bereits Anträge gestellt, das Vereinsleben wieder hochfahren zu können“, berichtet Miola. Und auch in der Kinderbetreuung werde man nun „mit halber Kapazität und ganzer Kraft“ die nächsten Schritte angehen – eine Anspielung auf die Maßgabe, dass die Einrichtungen nur zu 50 Prozent ausgelastet werden dürfen.

An diesem Punkt kritisiert Miola die Kommunikation der zuständigen Ministerien, in denen die Pressearbeit mitunter schneller vonstatten gehe als das Übersenden der entsprechenden Rechtsverordnungen an die Gemeinden. Das habe zur Folge, dass viele Bürger mit Fragen aufs Rathaus zugingen, die dort noch gar nicht beantwortet werden können. Auch auf die Entschädigungsleistungen für nicht erhobene Kindergartenbeiträge warte man noch immer. Davon unbenommen sollen auch im Juni keine Gebühren anfallen, soweit die Betreuung nicht genutzt wird.

„Was uns natürlich leid tut“, so der Schultes weiter, „ist die Tatsache, dass viele Veranstaltungen in der Gemeinde ausgefallen sind“. Dies wird sich auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen, wie in der Ratssitzung deutlich wurde (siehe Inforubrik).

„Wir rechnen derzeit alle Kosten zusammen, die die Pandemie bei uns verursacht", erklärt Miola. Illusionen, dass die Krise bald überstanden ist, macht er sich keine. „Das alles wird uns garantiert noch länger beschäftigen. Ich drücke uns allen die Daumen, dass wir die Pandemie schnell in den Griff bekommen. Aber letztlich wird nur eine Impfung helfen."