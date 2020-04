Trotz schrittweiser Lockerungen der Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Epidemie bleiben die Rathäuser im Rems-Murr-Kreis und das Landratsamt bis mindestens 4. Mai im eingeschränkten Dienstbetrieb. Die Städte und Gemeinden sowie die Landkreisverwaltung setzen weiterhin auf Terminvergaben zur Bearbeitung dringlicher Anliegen. Das ist das Ergebnis einer Absprache zwischen Landrat Dr. Richard Sigel, den Oberbürgermeistern und Thomas Bernlöhr, dem Sprecher der Bürgermeister der Städte und Gemeinden im Kreis. „Die Eindämmung der Pandemie und der Gesundheitsschutz haben dabei weiterhin höchste Priorität“, betont Sigel.

Wichtige Regel nach wie vor: Die Verwaltungen im Kreis können nur betreten werden, wenn vorab ein Termin vereinbart wurde. Diese Regelung gilt nach aktuellem Stand noch mindestens bis Montag, den 4. Mai. Zudem bitten der Landkreis, die Städte und Gemeinden darum, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Die Bürgerinnen und Bürger werden in diesem Zusammenhang zudem gebeten, nach Möglichkeit einen Mundschutz zu tragen. Der Landkreis und die Städte und Gemeinden hatten bereits Anfang April bei zwei Unternehmen aus dem Landkreis Mundschutz für die Mitarbeitenden in Auftrag gegeben. Die Mitarbeiter des Landratsamts werden ab Montag mit Schutzmasken ausgestattet sein und diese auch konsequent tragen, wenn sie mit Kunden in Kontakt treten.

Zusätzliche Schutzmaßnahmen

Was die Zulassungsstellen anbelangt, werden nun Lockerungen eingeführt. Seit 17. März waren in Backnang und Schorndorf nur Termine für Autohäuser und für Privatpersonen mit dringenden Anliegen möglich. Ab heute, 20. April, wird dieses Angebot nun erweitert: Privatpersonen können – nach Vereinbarung eines Termins – in die Außenstellen der Zulassungsbehörde in Schorndorf und Backnang kommen.

Diese Lockerung sei aufgrund der zusätzlich getroffenen Schutzmaßnahmen möglich, teilt der Rems-Murr-Kreis mit. Bei der Terminvergabe würden dringende Fälle aber weiterhin vorrangig behandelt. Wartezeiten seien daher nicht immer vermeidbar.

Bei der Fahrerlaubnisbehörde in Waiblingen werden die Kapazitäten der Terminvergabe analog zu den Zulassungsbehörden ab dem 27. April ausgebaut. Ab dann sind Vorsprachen nach Terminvereinbarung nicht mehr nur in dringenden Notfällen möglich. Dennoch werde auch hier eine Priorisierung nötig sein, teilt das Landratsamt mit.