Nach dem Ostersonntag wurde die Fichtenberger Gemeindehalle wieder zum Impfzentrum.Am 4. April waren die Über-Achtzigjährigen an der Reihe. Knapp 50 Personen erhielten da ihre erste Impfung, die zweite folgt in dieser Woche. Jetzt waren die Fichtenberger, die über 70 Jahre alt sind, an der Reih...