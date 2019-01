Widmann-Mauz Christliches Menschenbild anstelle von Mauern

Augenzwinkernde Vorfreude auf die Osterkarte

In seinem Schlusswort dankte Murrhardts CDU-Vorsitzender Georg Devrikis für die musikalische Begleitung durch Noel Lehar und Hendrik Wagner von der Riebe­sam-Stiftung. Staatsministerin Annette Widmann-Mauz dankte er mit einem Blumengebinde und für die guten Wünsche zu den zurückliegenden Feiertagen. Er freue sich schon auf die Osterkarte, sagte er mit einem Augenzwinkern. Widmann-Mauz war bekanntlich in die Kritik geraten, weil sie Weihnachtskarten verschickt hatte, in denen das Wort „Weihnachten“ umgangen wurde. kr