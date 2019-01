Konzert Chöre und Laienspieler in Hochform

Gaildorf / Hans Buchhofer

Trotz des widrigen Wetters am Samstag füllte sich die Hohbühlhalle bei der Jahresfeier des Liederkranzes Eutendorf bis auf den letzten Platz. Unter dem Motto „Denn Singen ist der Schlüssel zum Glück“ bescherten der Männerchor, „s’Chörle“, die „Nice Girls“ und die Laienspielgruppe den Besuchern – unter ihnen Bürgermeister Frank Zimmermann und sein Stellvertreter Heinrich Reh, Ortsvorsteher Jürgen Jäckel und Pfarrerin Annegret Maurer – zwei genussreiche und fröhliche Stunden.

Harald Dörfer wies bei der Begrüßung darauf hin, das Motto als Frage zu verstehen, denn die Liedauswahl sei als Schlüsselbund zu betrachten: Es gelte nur, den passenden Schlüssel zu finden. Um es vorweg zu sagen, bei den Vorträgen gab es nicht nur einen passenden Schlüssel, sondern der ganze Schlüsselbund war ein Volltreffer. Allein die Dekoration der Halle und die in Schwarz ge­kleideten Sängerinnen und Sänger mit ihren lagunenfarbenen Schals und Krawatten ließen auf einen besonderen Abend schließen.

Echte Herausforderung

Der Beginn des musikalischen Teils lag beim Männerchor unter der erfahrenen Führung von Dirigent Peter Obereder. Mit der Arie aus der Operette „Dein ist mein ganzes Herz“ wagte man sich gleich an eine echte Herausforderung, und befreit von diesem schwierigem Auftakt warteten die Sänger mit „Veronika, der Lenz ist da“, bekannt von den Comedian Harmonists, und „One Way Wind“, einem Friedenslied der niederländischen Gruppe „The Cats“, auf. Mit der „Kleinen Kneipe“ und „Ein Bier“ von Wolfgang Lüderitz endete der Vortrag der Männer mit kräftigem Applaus des Publikums. Der Männerchor wurde von Britta Deuter am Klavier und teilweise von Peter Demand mit der Gitarre begleitet.

Ein Kontrastprogramm bot „s’

Chörle“ mit Britta Deuter als Dirigentin. Der Chor glänzte mit seinen Stimmlagen Sopran und Alt, während sich die Tenöre und Bässe der Männer bewusst etwas zurückhielten. Dirigentin Britta Deuter forderte leidenschaftlich ihren Chor und bot bei den vier Vorträgen einen abwechslungsreichen Hörgenuss. Mit dem Spiritual „Let my Light shine bright“ sang sich der Chor sofort in die Herzen der Besucher. Sehr gefühlvoll brachte der Chor „You’ll be in my Heart“ von Phil Collins zu Gehör. Beim „Ave Maria“ von G. R. Caccini (1551-1618) wurden die Stimmlagen voll gefordert, da die Melodie ganz im Fokus steht und andächtig vorgetragen werden muss. Großer Beifall belohnte den Chor nach diesem Vortrag. Mit dem anspruchsvollen Popsong „Seite an Seite“ von Christina Stürmer und dem Gospelsong „Lord, reign in me“ endete der mit stürmischen Beifall bedachte Auftritt. Walter Dworschak begleitete den Chor am Klavier.

Mit einem Sahnehäubchen wartete schließlich Britta Deuter mit der Formation „Nice Girls“ auf. Mit einem Popsong von Silbermond traf die Gruppe musikalisch genau die richtige Einstellung – donnernder Applaus am Ende.

Nach der Pause mit einem Losverkauf wurden beim Schwank „Obätene Gäscht“ alle Register gezogen, um einen Lacher auf den anderen zu produzieren. Im Gasthaus „Adler“, nicht der einzige Lokalbezug in diesem Stück, ging es um zwischenmenschliche Beziehungen, um Lokal- und Asylpolitik. Am Ende gab es für fast alle ein Happy End, doch es war ein langer Weg dorthin mit vielen witzigen, schlagfertigen, deftigen Sprüchen, aber auch mit nachdenklichen Dialogen. Regisseurin Regina Bitsch brachte es fertig, die Charaktere aller Darsteller sehr detailliert zu gestalten; das Stück kam beim Publikum ob seiner zahlreichen Pointen bestens an und erntete tosenden Beifall. Vorsitzende Elke Weller dankte am Ende der Laiengruppe, die diese alte Tradition des Laienspiels beim Liederkranz noch so lebendig pflegt.