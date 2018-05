Sulzbach-Laufen Markus Bock holt Nettomarkt nach Sulzbach

Sulzbach-Laufen / Cornelia Kaufhold

Für Sulzbach-Laufen wird ein lang gehegter Wunsch wahr. Im November öffnet ein Discounter im Gebiet Kocherwiesen.

Achthundert Quadratmeter Verkaufsfläche wird der Nettomarkt haben, „ein Bäcker soll rein und ein Café“, sagt Bürgermeister Markus Bock. Von der Größe vergleichbar mit dem Norma in Fichtenberg vor der Erweiterung, ergänzt er während der Baustellenbesprechung. Helmut Arnold und Manfred Sonner vom Verbandsbauamt, ein Vertreter des Straßenbauamtes und Oliver Eichele, Teilhaber der gleichnamigen Baufirma, besprechen den Stand der Bauarbeiten im Gewerbegebiet Kocherwiesen. Staubwolken wehen über die Baustelle. Das trockene Wetter ist ideal für den Bau. „Wir liegen voll im Plan“, freut sich Oliver Eichele.

„Eigentlich wollten wir die Anbindung an die B 19 erst 2019 umsetzten. 2018 war nur die Erweiterung geplant. Da Netto nun zugesagt hat, haben wir alles vorgezogen“, erklärt Bürgermeister Bock. Der Gemeinderat sei sofort bereit gewesen, andere Projekte wie die Erweiterung des Bauhofs zurückzustellen und die Finanzmittel 2018 bereitzustellen. 1,5 Millionen Euro sind veranschlagt, der Bund übernimmt 300.000 Euro. „Den Rest schultert die Gemeinde, ohne Kreditaufnahme“, erklärt der Bürgermeister. Ihm sind Arbeitsplätze wichtiger als Gewerbesteuereinnahmen, „denn die schwanken, Arbeitsplätze sind eine verlässliche Größe. Wenn wir die haben, ziehen Familien hierher“, so Bocks Rechnung. „Wir haben einen Arzt, eine Apotheke, Kindergärten und die Schule, einen Metzger und drei Bäcker und bald den Netto, wir sind komplett“, freut er sich.

Alle ziehen mit

Der Investor, die Schoofs-Gruppe, und der Discounter müssten lediglich noch Details klären. Der Kaufvertrag für den Bauplatz wurde am 18. April beim Notar in Wiesbaden unterzeichnet, berichtet Markus Bock. Allerdings gebe es für den Investor noch ein Rücktrittsrecht, wenn kein Mietvertrag mit Netto zustande kommen sollte. „Nach meinem Kenntnisstand sind sich Netto und Schoofs aber über die grundsätzlichen Dinge einig. Netto hat definitiv zugesagt. Einziger Knackpunkt ist nun noch die Abwicklung, da Netto den Markt bis 25. November fertig haben will“, so Bock. Die Gemeinde mit Verbandsbauamt, der Firma Georg Eichele und Kreisplanungsamt setzten gerade alles daran, die Gewerbegebietserschließung voranzutreiben und im gesteckten Zeitplan abzuschließen.

Baubeginn am 1. Juli

Bis 30. Juni muss der Bauplatz für Netto baureif sein. Der Baubeginn ist für den 1. Juli geplant. „Das schaffen wir“, ist Oliver Eichele zuversichtlich. Bis 30. Oktober will der Bauunternehmer die Baustelle abgewickelt haben, inklusive Anbindung an die B 19 und der Fahrbahnsanierung der B 19.

„Parallel ändern wir nun auch noch den Bebauungsplan wegen der neuen Höhen und so weiter, auch das läuft“, bilanziert Bürgermeister Bock. Ihm liegen inzwischen die Zusagen von Netto und der Schoofs-Gruppe vor. Der Mietvertrag des Discounters belaufe sich auf 15 Jahre. Am Montag will der Gemeinderat das Baugesuch behandeln. Markus Bock geht davon aus, „dass alles durchläuft“. Er ist froh, den jahrzehntelang gehegten Wunsch der Sulzbach-Laufener nach einem Supermarkt am Ort erfüllen zu können.

Argumente geliefert

Zwölf Jahre lang laufe er sich nun schon die Hacken ab, sagt Bock lachend. Vor allem in den letzten Wochen hätten Gemeinderat, Verbandsbauamt, Landratsamt, Kreisplanungsamt und die Firma Eichele massiv mitgeholfen, um voranzukommen. Auch der Investor war sehr engagiert, so Bock. Andere Bauträger haben nach dem ersten erfolglosen Anlauf die Flinte ins Korn geworfen. „Herr van Ommen von Schoofs und ich, wir waren hartnäckig und sind immer wieder auf Netto zugegangen, nun mit Erfolg“, freut er sich. Der Discounter komme zum exakt richtigen Zeitpunkt nach Sulzbach, „denn wenn in Gaildorf die Münsterbrücke auf der B19 bis zu eineinhalb Jahre lang gesperrt werden soll, wären wir wenigstens hier versorgt.“

Hartes Stück Arbeit

„Es war ein hartes Stück Arbeit“, den Bewerber vom richtigen Standort zu überzeugen, so Bock. Der Bürgermeister lieferte Netto Argumente, verwies auf den Standortvorteil direkt an der B 19 und den Kocher-Jagst-Radweg vor der Tür, die wachsende Zahl der Einpendler und der Arbeitsplätze. Der Bürgermeister hat mit dem Gaildorfer Busunternehmen Hoffmann verhandelt.

„Er hat zugesagt, Netto vom Dorf aus anzufahren. Und es soll eine Bushaltestelle beim Supermarkt geben.“ Der Freundeskreis plane, ein, zwei Mal in der Woche mit dem Dorfauto zum Discounter zu fahren.