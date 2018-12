Verwaltung Bürgerbüro ab Januar am Marktplatz

Gaildorf / ka

„Können wir uns das denn leisten?“, fragt der Bürger und schaut den Rathauschef erwartungsvoll an. Dessen Antwort auf die rhetorische Frage mit gedämpfter Stimme ist nicht zu hören. „Aber die Tapete ist toll“, wirft eine Bürgerin ein und zeigt auf die Stirnwand des Büros. Sie zeigt das Wahrzeichen der Stadt Gaildorf vor stahlblauem Himmel. 50 000 Euro habe sie sich die Stadt kosten lassen, sagt Frank Zimmermann.

Die Stadtverwaltung hat gestern Nachmittag zum Tag der offenen Tür ins Bürgerbüro im ehemaligen Post-Krone-Gebäude eingeladen, und viele Bürgerinnen und Bürger sind ihr gefolgt. Am Empfang steht ein geschmückter Weihnachtsbaum. Eltern des Kindergartens Großaltdorf haben die Baumdeko gebastelt. Sie darf gerne gekauft werden. Sie buken für die Besucher Partybrötchen und salziges Gebäck. Auf der Theke steht ein mit rosa Plüsch überzogenes Sparschwein, in das ordentlich Münzen reinpassen. Die Besucher schauen sich die Räume an. Sie sind hell und geräumig. Wo einst die Akademie Computerkurse gab und das Labor der Apotheke untergebracht war, sitzt heute Ordnungsamtschefin Nadine Fischer mit ihren Kolleginnen und Jugendreferentin Pia Dahlinger.

Eine Million Euro investiert

Bürgermeister Zimmermann führt durch die Räume, 500 Quadratmeter. Im Januar werden sie bezogen werden. Die Verwaltung geht inklusive Grunderwerb und den Umbauten von einer Million Euro Kosten aus, teilte gestern Abend Daniel Kuhn von der Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Mit der Verlagerung der besucherstarken Ämter soll die Innenstadt aufgewertet werden, so dass der Einzelhandel profitiert, so Kuhn weiter. Mit dem Bezug der früheren Marktapotheke hat Gaildorfs Innenstadt einen Leerstand weniger. In der ehemaligen, traditionsreichen Seilacherschen Apotheke soll ein gastronomischer Betrieb einziehen. „Aber das ist ja eine Privatsache“, so Zimmermann.