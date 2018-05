Gründung Bürger gehen auf die Barrikaden

Gschwend / Richard Färber

Walter Hees macht ernst. Bei der Jahreshauptversammlung der Dorfgemeinschaft Frickenhofen hatte er den schlechten Zustand der L 1080 zwischen Rotenhar und Seifertshofen angesprochen und vorgeschlagen, eine Bürgerinitiative zu gründen, um sich Gehör zu verschaffen.

Jetzt ruft der ehemalige Personalvorstand und Verwaltungsdirektor des Stauferklinikums zur Gründungsversammlung: Für kommenden Mittwoch, 9. Mai, 20 Uhr, ist nun eine Informationsveranstaltung im Dorfhaus in Mittelbronn anberaumt. Dann soll über die Situation beraten werden. Auch Aktionen wolle man planen, erklärt Walter Hees in einer Pressemitteilung. Die Bürgerinitiative soll den Namen „Sanierung L 1080“ tragen.

Der„erbärmliche Zustand“ der L 1080 wird seit Jahren beklagt. „Dies sollte von uns Bürgern auf der Frickenhofer Höhe so nicht weiter akzeptiert werden“, schreibt Walter Hees. „Wir sind alle ordentliche Steuerzahler und haben nicht wie manche andere die Möglichkeit, unser Einkommen in irgendwelche Steuerparadiese auf die Cayman-Inseln oder nach Panama zu verschieben.“ Gerade aber als ordentlicher Steuerzahler habe man auch einen Anspruch darauf, „dass von Staats wegen die eh schon spärliche Infrastruktur im ländlichen Bereich auch wirklich in erträglichem Zustand gehalten wird“.

Hees hofft auf rege Beteiligung – und er wird sie wohl auch kriegen. Etliche Frickenhofer haben bereits ihre Mitarbeit zugesagt, ein RUNDSCHAU-Bericht über sein Vorhaben fand große Resonanz, wurde in den sozialen Medien geteilt und zustimmend kommentiert. Auch auf die Unterstützung von Gschwends Bürgermeister Christoph Hald kann er zählen. Hald begrüßt Hees’ Initiative: Es habe halt einen anderen Stellenwert, wenn die Bürgerschaft auf die Barrikaden klettert, als wenn immer nur der Bürgermeister die Behördenklinken putzt.