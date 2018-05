Ottendorf Brückensanierung: B 19 wird voll gesperrt

Gaildorf / swp

Die Ottendorfer Kocherbrücke wird saniert. Pendler müssen demnächst sich auf weiträumige Umleitungen einstellen.

In wenigen Tagen beginnt die Sanierung der Ottendorfer Kocherbrücke. Drei sogenannte Übergangskonstruktionen der Fahrbahn müssen gerichtet werden. Verkehrsteilnehmer müssen während einer Phase der Vollsperrung eine weiträumige Umleitung in Richtung Hall und umgekehrt in Kauf nehmen.

In Absprache mit den Verkehrsbehörden, den am öffentlichen Personennahverkehr Beteiligten, der Gemeinde Rosengarten sowie der Stadt Gaildorf hat nun das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart einen Zeitplan erarbeitet. Das Projekt ist vom 15. Mai bis 9. Juni in folgende drei Bauphasen gegliedert:

· Bauphase 1: halbseitige Sperrung mit Ampelregelung von Dienstag, 15. Mai, bis Donnerstag, 17. Mai.

· Bauphase 2: Vollsperrung von Freitag, 18. Mai, bis Montag, 4. Juni.

· Bauphase 3 : halbseitige Sperrung mit Ampelregelung von Dienstag, 5. Juni, bis Samstag, 9. Juni.

Eine Besonderheit der 1950 gebauten Brücke ist, dass sie aus zwei Stahlbetonbögen besteht und im Scheitelbereich nachträglich zusammengespannt wurde. Die Sanierung der Übergangskonstruktion mit Unterkonstruktion und der Einbau der Deckschicht werden laut RP unter Vollsperrung ausgeführt, „da die Statik der Brückenkonstruktion und die vorhandene Fahrbahnbreite hier keine andere Möglichkeit zulassen“. Aus diesen Gründen muss die Bundesstraße 19 von Freitag, 18. Mai, 9 Uhr, bis Montag, 4. Juni, 20 Uhr, zwischen Westheim und Gaildorf voll gesperrt werden. In den Bauphasen 1 und 3 wird der Verkehr mit einer Ampelanlage geregelt.

Weiträumige Umleitung

Während der Vollsperrung wird der Verkehr in Fahrtrichtung Gaildorf umgeleitet über die Bundesstraße 19, die Kreisstraße 2669 (Bibersfeld) und bei Wielandsweiler auf die Landesstraße 1050 in Richtung Fichtenberg und anschließend auf die Landesstraße 1066 nach Gaildorf. In Fahrtrichtung Hall wird der Durchgangsverkehr über die Landesstraße 1066 (Obersontheim) auf die Landesstraße 1060 (Hall) geleitet.

Der Bund investiert für die Erneuerung der Fahrbahnübergänge insgesamt rund 250 000 Euro.

Info Allgemeine Informationen über Straßenbaustellen: Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes ­Baden-Württemberg, www.baustellen-bw.de.