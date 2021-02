Unterm Strich stehen 12,2 Millionen Euro. So viel wird die Gemeinde Oberrot bis zum Jahr 2025 in den Breitbandausbau investiert haben. Weil der Ausbau zu 50 Prozent vom Bund und zu 40 Prozent vom Land gefördert wird, bleiben reale Kosten in Höhe von etwa 1,3 Millionen Euro. Dazu gehört auch eine...