Internet Breitband für die Weiler Marbächle und Dexelhof

Oberrot / Brigitte Hofmann

Die Breitbandversorgung möglichst rasch auszubauen, ist erklärtes Ziel der Oberroter Gemeindeverwaltung. „Eine Freiwilligkeitsleistung“, betonte Bürgermeister Daniel Bullinger in der jüngsten Gemeinderatssitzung, der man aber gerne nachkomme. Im Fokus steht momentan die Trasse Marbächle – Dexelhof in zwei Abschnitten. Fördergelder stehen in Aussicht, wenn der Anschluss an das Backbone-Konzept des Landkreises und damit an den Kabelverzweiger in Marbächle erfolgt, und Infrastrukturmaßnahmen das Projekt begleiten.

Das Büro tkt teleconsult in Backnang war damit beauftragt, einen Förderantrag auszuarbeiten. Nach erster Kostenschätzung ist bei einer Neuverlegung der Trasse mit Kosten von rund 470 000 Euro zu rechnen. Der Beschluss steht fest, in Zusammenarbeit mit dem Landkreis im

Rahmen der Breitbandinitiative

Baden-Württemberg II die Anträge zu stellen. Ein Gesamtpaket mache Sinn, so Bullinger.

Parallel wird die Erneuerung der Wasserleitung im Abschnitt Konhalden – Abbiegung Dexelhof und die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen den beiden Weilern in Angriff genommen. Verbandsbauleiter Manfred Sonner erläuterte im Gremium die Details. Demnach erfolgt die notwendige Sanierung im Rahmen des Wegebauprogramms mit einer Deckenverstärkung und der Schaffung von zwei Ausweichstellen. Die Kosten für diese Maßnahme veranschlagte er mit rund 63 000 Euro, allerdings ohne den dafür notwendigen Grunderwerb. Im aktuellen Haushaltsplan sind für den Bereich Konhalden 150 000 Euro eingestellt.