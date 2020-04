Wie die Polizei mitteilt, ist ein Wohnhaus im Holunderweg in Gaildorf am Montag gegen 4.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die beiden Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Die Feuerwehren aus Gaildorf und Schwäbisch Hall waren mit über elf Fahrzeugen und 57 Einsatzkräften vor Ort. Anwohner in den Bereichen Gaildorf, Großaltdorf und Eutendorf werden aufgrund des Rauchs gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.