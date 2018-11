Freizeit Bräuche um Weihnacht und Raunacht

Schwäbischer Wald / swp

Die Vorweihnachtszeit ganz entspannt draußen in Feld und Flur verbringen. Sich selbst in dieser oftmals stressigen Zeit etwas Gutes tun und sich auf diese besondere Zeit im Jahr einstimmen. Das sind die Ziele der Veranstaltungen der Naturparkführer des Schwäbisch-­Fränkischen Waldes in der Advents- und Weihnachtszeit. Sie bieten Advents- und Weihnachtswanderungen durch Wald und Feld an, Touren durch vielleicht schon winterliche Landschaften, nächtliche Fackelwanderungen und Führungen zu Geschichten und Bräuchen rund um Weihnachten und die Raunächte. Dabei wird oft auch an die Tiere gedacht und ihnen ein kleines Weihnachtsgeschenk bereitet. Am 9. Dezember wird der Welzheimer Stadtpark für ein Adventsfest in tausend Lichtern erstrahlen. An der Glattenzainbachmühle in Kirchenkirnberg findet am 15. und 16. Dezember die Mühlenweihnacht statt. Bei beiden Veranstaltungen wird es ein Mitmachprogramm geben. Weitere Termine unter www.die-naturparkfuehrer.de.