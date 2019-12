Große Show auf kleiner Bühne: Was sich am Samstagabend im Häberlen, initiiert vom Verein Kulturschmiede, an „Weihnachtsblues“ abspielte, war – um es neudeutsch auszudrücken – großes Kino. Bob Margolin und Mike Sponza zogen die Aufmerksamkeit der Besucher im ausverkauften Häberlen vom ersten Riff an auf sich. Das Quintett komplettierten Moreno Buttinar (Schlagzeug), Paolo Mizzau (Mundharmonika) und Bob Maffioli (Bass).

Die amerikanisch-italienische Mischung Margolin-Sponza brachte mit zahlreichen musikalischen Improvisationen, aber auch mit alten Jazzstandards wie „Caldonia“ von Louis Jordan, Stimmung in die Musikkneipe. Zwischendurch war „Caravan“ herauszuhören, das Duke Ellington 1936 herausgebracht hatte. Insgesamt standen also viele Stücke auf dem Programm, die Jazzgeschichte geschrieben haben. Und auch zur Vita des 1949 in Boston geborenen Bob Margolin gehören. Der spielte sieben Jahre lang, von 1973 bis 1980, in der Band von „Muddy Waters“. Dann gründete er seine eigene Band.

Bob Margolin erinnert sich an Muddy Waters zurück

Aber die Jahre mit Waters haben ihn musikalisch geprägt. Immer wieder schweifte er im Häberlen in seinen Erinnerungen zurück in die Zeit, als er mit dem 1983 verstorbenen Musiker tourte. Dieser Zeit setzte Margolin ein musikalisches Denkmal mit „You gonna miss me. A Tribute to Muddy Waters“, erschienen 1994. Der Titel erinnert an das bereits 1949 von Muddy Waters veröffentlichte „You’re gonna miss me (when I’m dead and gone)“.

Mit dem italienischen Gitarristen Mike Sponza verbindet Margolin nicht nur eine fruchtbare musikalische Partnerschaft, die ihren Ausdruck unter anderem in dem Album „Blues around the World“ fand. Sie pflegen auch eine Freundschaft. „Ich habe geheiratet, als du geboren wurdest“, erklärte Margolin einem grinsenden Sponza. Bereits nach ihrer ersten gemeinsamen Tour 2011 stellte Margolin fest: „Ich habe mit der Mike Sponza Band neue musikalische Brüder gefunden.“