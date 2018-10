Sulzbach-Laufen Blutbad im Taubenschlag

Sulzbach-Laufen / Cornelia Kaufhold

In Sulzbach hat ein gieriges Tier Beute gemacht und allen Zuchttauben von Peter Sigloch den Hals umgedreht. Der 75-Jährige steht fassungslos vor den toten Vögeln.

Peter Sigloch ist sicher: Der Waschbär war’s nicht. „Der ist vor einiger Zeit ein paar Meter weitergezogen.“ Peter Sigloch deutet auf ein fußballgroßes Loch im Maschendrahtzaun des Taubenschlags: „Hier ist er eingestiegen.“ Als Täter vermutet er einen Marder. Auf dem Boden der Voliere liegen die toten Vögel. Es sind Deutsche Schautippler, erklärt Sigloch und wirkt sehr gefasst. Selbst Stunden nach dem grausigen Fund sei er noch schockiert, gibt er zu.

Besondere Zucht

Seit 60 Jahren züchte er Tauben, sagt Sigloch und schlägt seine Jacke übereinander. Es ist kalt an diesem Montagmorgen, an dem der Rentner in seinem Garten die böse Überraschung entdeckt. „Ich habe heute Nacht nichts gehört, dabei muss der Angreifer Lärm verursacht haben, und sicherlich haben die Tauben geschrien.“ Der Futtertrog und die Tränke liegen auf dem Betonboden zwischen den toten Vögeln, Federn und kleinen Blutpfützen. Die Wiese ist von Federn übersät. Neben einem Beet liegen mehrere längere Federn. „Da hat er eine Taube gefressen“, vermutet Sigloch. Ein paar hat der Angreifer wohl mitgenommen. Kupfer-Tiger und Tigerschecken nennt der Fachmann die Farbgebung dieser Tauben. Sie haben schwarze Flecken auf weißem Gefieder oder kupferfarbene Federn. „Sie sind sehr selten“, sagt der Wahl-Sulzbacher. Es gebe bundesweit „vielleicht eine Handvoll“ Schautippler-Züchter, meint er. Diese Sorte wird er nicht ohne Weiteres nachkaufen können. „Sie sind schwer zu züchten“, so Sigloch. Um den gewünschten Farbschlag zu erhalten, habe er eine Zeit lang experimentieren müssen.

Hobby mit Suchtpotenzial

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts sind diese stattlichen Vögel in England bekannt und später in Ostdeutschland durch Auslese und anderen Tümmler zum Deutschen Schautippler erzüchtet worden, heißt es auf der Homepage des Verbands Deutscher Rassetaubenzüchter. Auch dieses Jahr wollte Peter Sigloch bei der großen Schau in Magdeburg seine gefiederten Lieblinge präsentieren. 10.000 Tauben würden dort in fünf Hallen gezeigt. „Das ist eine Riesenschau.“ Vor einer Woche hat er mehrere „Hervorragend“ geholt, die zweitbeste Auszeichnung. „Ich mach’ weiter“, sagt Peter Sigloch entschlossen. Von diesem herben Schlag will er sich nicht die Freude an seinem Hobby nehmen lassen. „Wer einmal mit der Taubenzucht begonnen hat, kann nicht einfach so aufhören“, meint Sigloch. Die Taubenzucht ist für ihn ein Hobby mit Suchtpotenzial.

Früher habe er mit Brieftauben Preise kassiert. Bis zu 700 Kilometer Strecke hätten seine Vögel in der Rekordzeit von siebeneinhalb Stunden zurückgelegt, „mit 100 km/h im Schnitt, das ist Wahnsinn“. Sigloch lächelt. „Ja, ich mach’ weiter“, bestätigt er ein weiteres Mal und nickt.