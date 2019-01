Brauchtum Bleibt nicht bei einem Mal

Gaildorf / Hans Buchhofer

Ist es für Weihnachtsliedersingen nicht zu spät? Die 40 Besucher am Sonntagabend beantworteten diese Frage eindeutig mit Nein. Ihnen bereitete das Singen von Weihnachtsliedern viel Freude und ihre Bitte war auch klar: Sie hoffen auf eine Wiederholung im kommenden Dezember. Zeitlich spricht nichts gegen das Singen von Weihnachtsliedern nach den Feiertagen, denn im liturgischen Jahr währt der Weihnachtsfestkreis bis zum 2. Februar, dem Fest der Darstellung des Herrn, volkstümlich Mariä Lichtmess genannt.

Eingeladen zu diesem Singen hatte die Chorleiterin der Ministars und Organistin von Sankt Josef, Claudia Manske. Sie wurde durch das lebhafte Interesse beim Singen für Kinder im Advent dazu ermuntert. Das Singen begleiteten Claudia Manske am Clavinova, Emely Kubin am Saxophon und Katharina Kubin an der Querflöte instrumental. Dieser seltene Mix hörte sich sehr gut an. Über 20 Weihnachtslieder hatte Claudia Manske vorbereitet, die alle per Beamer an die große Leinwand projiziert wurden. Niemand brauchte also in ein Blatt zu schauen. Dreistimmig erklang das Lied „Engel auf den Feldern singen“, und mit den ganz bekannten Liedern „O du fröhliche“ und dem spanischen „Feliz Navidad“ klang die musikalische Weihnachtsfeier aus. Spontan dankte Günther Kubin den drei Musikerinnen für ihren Aufwand und die superschöne Stunde. Diesem Dank schlossen sich alle an. Bei Glühwein ließen die meisten den Abend ausklingen.