Fichtenberg Bläserklasse wird 20 Jahre alt

Fichtenberg / Karl-Heinz Rückert

Das erfolgreiche Kooperationsprojekt zwischen Musikverein Fichtenberg und Schule stützt sich auf ein Modell aus Ravensburg. Am 24. Juni soll groß Geburtstag gefeiert werden.

Nachwuchsgewinnung stellt Vereine vor große Herausforderungen. Öffentlichkeitsarbeit oder die Anpassung an den Zeitgeist allein genügen oftmals nicht, den Fortbestand der Vereinskultur zu garantieren. In Fichtenberg gingen der Musikverein und die Grund-, Haupt- und Werkrealschule einen neuen Weg und gründeten vor 20 Jahren in einer Kooperation eine Bläserklasse. Diese wurde nicht nur den musischen Anforderungen in der Schule gerecht, sondern begeisterte viele Absolventen für die Musik. Ob ein solches Kooperationskonzept funktioniert, waren sich die Initiatoren Uwe Traub und Mark Pöthig vom Musikverein damals nicht sicher. „Mit der Idee haben wir bei der Schule offene Türen eingerannt“, erinnert sich Marc Pöthig. Der damalige Schulleiter Helmut Stroh und auch die nachfolgenden Stelleninhaber unterstützten das Vorhaben.

Starthilfe vom Verein

Für den Musikverein galt es, die Voraussetzungen für die Instrumentenausbildung zu schaffen. Man investierte in den Projektstart rund 10.000 Mark. Weitere Investitionen für Instrumente kamen im Laufe der Jahre hinzu, die dank Förderung durch den Blasmusiklandesverband Baden-­Württemberg für den Verein überschaubar waren.

Das Konzept für die Bläserklasse sieht vor, dass den Kindern und deren Familien keine Belastungen finanzieller Art entstehen sollen. Die Urheberschaft für das Projekt Bläserklasse, das zwischenzeitlich in weitem Umkreis Nachahmung gefunden hat, beanspruchen die beiden Initiatoren nicht für sich. „Ursprünglich kommt die Idee aus Amerika und wurde erstmals in Deutschland im oberschwäbischen Ravensburg umgesetzt“, weiß Uwe Traub.

An diesem Ravensburger Modell orientierten sich die beiden, als sie sich für die Fichtenberger Bläserklasse stark machten. Bis dato haben etwa 250 Schülerinnen und Schüler diese Kurse absolviert, schätzt Traub. Viele haben nach dem Schuljahresangebot in der vierten Klasse ihre musikalische Ausbildung beim Musikverein fortgesetzt. Sie stellen heute einen nicht unerheblichen Teil der Stammkapelle. Seit diesem Schuljahr gilt das Bläserklassenangebot bereits für die dritte Grundschulklasse. Neu ist auch, dass die Instrumentenausbildung in der wöchentlichen Doppelstunde Bestandteil des regulären Musikunterrichts ist, der von Musiklehrerin Jutta Nagel begleitet wird. Die fortgeschrittenen Bläserklässler der vierten Klasse werden freitags von Uwe Traub im Zusammenspiel angeleitet und erhalten von ihm auch Einzelunterricht. Für diese „Bläserlinge“ beginnt dann die Musikerkarriere im Verein über die Jugendkapelle bis ins Stammorchester.

Vorteile von außerschulischen Kooperationen im Allgemeinen sieht auch der kommissarische Schulleiter Andreas Haller. Mit Blick auf die Bläserklasse ist ihm wichtig, dass die Kinder an musische Bildung herangeführt werden. Er unterstreicht damit auch die positive Zusammenarbeit mit den Übungsleitern. Dass die Auftritte vor Publikum den Musik­eleven Spaß bereitet, zeigt sich auch bei der Mitwirkung im Programm der Frühjahrskonzerte des Vereins. Einen Wunsch hat der Schulleiter: Mehr Eltern sollten das Angebot der Bläserklasse annehmen und ihre Kinder hinschicken.