Konzert Bläser streben nach Perfektion

Zum 20 / Karl-Heinz Rückert

Zum 20. Geburtstag hatte sich die Bläserklasse Fichtenberg am Sonntag sechs Bläserklassen eingeladen. Vor staunendem Publikum spielten die jungen Musikanten in der Gemeindehalle. Vor dem großen Auftritt wurden die Stücke in einer gemeinsamen Probe einstudiert. Die Bläserklässler aus Gaildorf, Crailsheim, Spraitbach, Lorch, Ottenbach und Essingen hatten die Stücke zwar bei ihren eigenen Proben bereits eingeübt, aber noch nie als großes Orchester zusammengespielt.

Einen Vorgeschmack auf das Können der Jungmusiker erhielten die Zuhörer von der Bläserklasse 6 der Eichendorffschule in Crailsheim. Der kurze Auftritt mit Vorträgen wie „Scorpion“, „Thriller“ oder „Smoke on the Water“ – ein Pop-Stück, das auch bei den großen Kapellen zum Repertoire gehört – wurde von den zahlreichen Gästen wegen des leidenschaftlichen Rhythmus bewundert. Dies umso mehr mit dem Wissen, dass die Klasse erst seit zwei Jahren zusammen musiziert.

Proben mit Anspruch

Für geübte Ohren sei nicht alles perfekt, meinte Musiklehrerin Sandra Freisinger, die zusammen mit Luise Wolf und Lehrern der Musikschulen Crailsheim und Dinkelsbühl die Bläserklasse an der Eichendorffschule unterrichtet. Wenn die Schüler alleine üben, dann spiele jeder sein eigenes Tempo. Aber im gemeinsamen Spiel muss es perfekt klingen, lautet Freisingers Anspruch. Ähnlich wie die Fichtenberger Bläserklasse und die anderen Gastbläserklassen kooperiert die Eichendorffschule mit der Stadtkapelle Crailsheim. Während die meisten musikalischen Kooperationen sich auf Grundschulklassen konzentrieren, bietet die Bläserklasse in Crailsheim zudem eine Instrumentenausbildung bis zur zehnten Klasse an.

Ein richtig buntes Bild bot sich den Augen, nachdem die Sechstklässler aus Crailsheim die musikalische Bühne verlassen hatten. Bunt waren nicht nur die Shirts der jüngeren Bläser, sondern auch deren Musik. Zu Parademarsch, romantischen und bildhaften Musikstücken, darunter auch das unter den Musikeleven wegen seiner Schwierigkeit berüchtigte „Cardiff Castle“, wurde das mit etwa 70 jungen Musikanten besetzte Orchester abwechselnd von Luise Wolf, Uwe Traub und Marc Pöthig geleitet. Der unterschiedliche Charakter der Stücke ermöglichte interessante Musik, die das große Ensemble ohne Scheu meisterte.

Zwischendurch stellten die Dirigenten nicht nur die Vertreter der einzelnen Bläserklassen vor, sondern auch die Besonderheiten ihrer Kooperationen mit Schulen oder wie in Lorch zusätzlich mit der Musikschule. Zur Musik versüßte der Fichtenberger Musikverein mit Kaffee und Kuchen das Sonntagnachmittagsvergnügen. Das Bläserklassenorchester beschloss seinen beachtenswerten Auftritt mit einer kräftigen Intonation der deutschen Nationalhymne als Zugabe – schließlich ist ja Fußballweltmeisterschaft. Zur Belohnung für die gelungenen Vorträge verteilte Janina Schramm, Jugendleiterin des Musikvereins Fichtenberg, mit Naschwerk gefüllte Körbchen an die Bläserklassengäste. Auch die musikalischen Leiter durften sich über einen gut gefüllten Vesperkorb freuen.

Das Fazit aus dem kleinen Jubiläumsfest: Um den Musikernachwuchs braucht sich die Gesellschaft nicht sorgen. Das hatte auch kürzlich die deutsche

UNESCO-Kommission erkannt und die Laienmusik hierzulande zum nationalen Kulturerbe erhoben.