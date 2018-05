Verkehr Bis 4. Juni: Endstation Ottendorf

Gaildorf / kmo/jjs

Nicht um 9 Uhr, wie vom Regierungspräsidium angekündigt (wir haben berichtet), sondern erst eineinhalb Stunden später ist gestern die Bundesstraße 19 zwischen Ottendorf und Westheim für jeglichen Verkehr gesperrt worden. Der hinreichend bekannte Grund: Die in den 1950er-Jahren in Betrieb genommene und seither immer wieder umfassend sanierte Kocherbrücke muss erneut „ertüchtigt“ werden. Die wichtigsten Bauarbeiten dazu können nur erledigt werden, wenn kein Verkehr über das Bauwerk rollt.

Staus in Gaildorf

Mit der Sperrung des Streckenabschnitts, der von Ottendorfer Seite aus um 10.25 Uhr erfolgte und in Westheim zehn Minuten später, verstärkte sich der Verkehr auf der Umleitungsstrecke spürbar. Vor allem in der Gaildorfer Innenstadt stauten sich um die Mittagszeit viele aus Richtung Winzenweiler kommende Fahrzeuge, darunter eine hohe Anzahl an Lastzügen. Eine Entspannung gab es erst in den Nachmittagsstunden – gleichsam als Vorgeschmack auf die kommende Woche: Bedingt durch die Ferienzeit, dürfte sich die Belastung in erträglichen Grenzen halten.

Die Vollsperrung soll der Planung zufolge bis Montag, 4. Juni, um 22 Uhr dauern. In dieser Zeit müssen motorisierte Verkehrsteilnehmer die beiden ausgeschilderten Umleitungs-Varianten wählen: Die Umleitung von Hall in Fahrtrichtung Gaildorf führt von der Bundesstraße 19 über die Kreisstraße 2669 nach Bibersfeld und bei Wielandsweiler auf die Landesstraße 1050 in Richtung Fichtenberg, anschließend auf die Landesstraße 1066 nach Gaildorf. In Richtung Hall wird der Verkehr über die Landesstraße 1066 bis Obersontheim und weiter über die Bühlertalstraße, die Landesstraße 1060, geleitet.

Ab 5. Juni gehen die Sanierungsarbeiten unter halbseitiger Sperrung und Ampelregelung weiter.