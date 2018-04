Seminare Bildung, Entspannung und Excel

Gaildorf / swp

Zu nachfolgend geplanten Kursen besteht noch die Möglichkeit sich anzumelden. Am kommenden Montag startet „Deutsch für Anfänger – auch für Jugendliche“. Dozentin ist Susanne Sell. Der Kurs beginnt um 17.30 Uhr und endet um 19 Uhr. Die Teilnehmer lernen in diesem Kurs Deutsch für den Alltag und die Arbeit mit Texten, Bildern, Musik, Bewegung und viel freiem Sprechen.

Das sechsteilige, einstündige Angebot „Entspannung in der Schwangerschaft“ beginnt am Mittwochs, 11. April, um 18.30 Uhr. Claudia Hohloch, Entspannungstrainerin und Lerntherapeutin, leitet ihn in ihren Räumen „In der Ebene 5“ in Ottendorf. Durch sanfte Bewegungsabläufe aus dem Yoga und Qi Gong kann zu einem besseren Wohlbefinden in der Schwangerschaft beigetragen werden, teilt die VHS mit. Mit anschließender Tiefenentspannung, autogenem Training und progressiver Muskelentspannung im Wechsel, könne zu mehr Gelassenheit und innerer Ruhe sorgen, heißt es in der Ankündigung. Dieser Kurs findet in einer Kleingruppe statt.

Der Diplom-Betriebswirt Kurt Brosinsky beginnt am Mittwoch, 11. April, einen Excel-Grundlagenkurs. Anmeldungen und Info unter Telefon 0 79 71 / 25 35 11.