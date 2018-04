Ausbildung Bildung, Betreuung, Erziehung im Fokus

Aalen / swp

Seit 1993 bildet die Justus-von-Liebig-Schule Kinderpflegerinnen, also qualifizierte Zweitkräfte für Kindertageseinrichtungen, aus. 2011 kam die Ausbildung von Erziehern in der Fachschule für Sozialpädagogik in Teilzeitform und 2012 auch in der praxisintegrierten Form „PiA“ hinzu. Für ältere Schüler, die bereits eine Berufsausbildung absolviert haben oder nach der Familienphase in den Kinderpfleger-/Erzieherberuf einsteigen wollen, bietet die Schule seit 2009 eine Ausbildungsform an, die eine neue Zielgruppe erschließt und auf reges Interesse stößt.

Zum Schuljahr 2018/2019 soll nun in Kooperation mit St. Loreto eine Fachschule für Sozialpädagogik in zweijähriger Vollzeitform gestartet werden. Geeignete Bewerber für die neue Schulart sieht die Schule im vorgeschalteten einjährigen Berufskolleg für Sozialpädagogik, das gemeinsam mit der „PiA“ eingerichtet wurde. Das Interesse an einer vollschulischen Ausbildung im Erzieherbereich wachse, die Nachfrage sei groß. Darauf wollen St. Loreto und die Justus-von-Liebig-Schule reagieren und das Angebot um eine neue Klasse erweitern.

Theorie und Praxis verzahnt

Bereits im Schulentwicklungsplan des Ostalbkreises 2013 wurde deshalb festgehalten, dass durch die Erweiterung das sozialpädagogische Profil der Justus von Liebig-Schule Aalen weiter ausgebaut und gestärkt werden kann. Weiterhin können bestehende Kooperationen mit den Praxisstellen und St. Loreto erweitert und verstärkt werden. Hier arbeitet die Justus-von-Liebig-Schule Aalen auch im Auftrag des Kultusministeriums und des Regierungspräsidiums Stuttgart an der Kompetenzorientierung zur Theorie-Praxis-Verzahnung mit. Seit 2013 ist die Schule für den Fachbereich Sozialpädagogik zertifiziert (AZAV).

Kooperation mit St. Loreto

Um den örtlichen, öffentlichen Bedarfen gerecht zu werden, hat der Ostalbkreis als Schulträger mit der Justus-von-Liebig-Schule und St. Loreto ein gemeinsames Arbeiten in diesem Bereich angestrebt und will nun im Rahmen einer Kooperation bei den Erzieher-Ausbildungen ab dem Schuljahr 2018/19 den Standort Aalen stärken.

Für die Raumschaft Aalen ist in den nächsten Jahren ein extrem hoher Erzieherbedarf prognostiziert. Um diesen Bedarf zu decken, sieht die Kooperation vor, die Vollzeitausbildung an beiden Einrichtungen als ergänzendes Angebot einzurichten. Die Schülernachfrage nach „PiA“-Ausbildungsplätzen übersteige gegenwärtig das Angebot an Stellen bei weitem. Durch die Einrichtung der ergänzenden Schulart erhalten die Schülerinnen und Schüler, die nach Erwerb des mittleren Bildungsabschlusses in das Berufsfeld Erzieher gehen wollen, eine zusätzliche Ausbildungschance. Zudem könne durch diese weitere Ausbildungsmöglichkeit und die Kooperation vor Ort dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. Dies unterstützen auch die Träger von Kindertagesstätten in der Raumschaft.

Beginnen wird die Kooperation ab dem Schuljahr 2018/2019 mit alternierendem Schulbetrieb „PiA“ und vollschulischer Ausbildung. St. Loreto beginnt mit der „PiA“-Ausbildung, an der Justus-von-Liebig-Schule wird die vollschulische Ausbildung im Schuljahr 2018/2019 angeboten. Die Angebote werden im Folgejahr umgedreht. Zudem findet ein ständiger Austausch hinsichtlich der Ausbildung zwischen St. Loreto und der Justus-von-Liebig-Schule statt.

Nach der zweijährigen Berufsfachschule für Sozialpädagogik haben die Schülerinnen und Schüler das Recht auf das berufspraktische Jahr erworben, das Anerkennungsjahr in einer Praxisstelle, um dann die vollwertige Erzieherausbildung zu erzielen, die auch eine Gruppenleitung zulässt.

Fachkräfte gefragt

Um der hohen Nachfrage an qualifizierten Fachkräften entsprechen zu können, gibt es ein großes öffentliches Interesse am Ausbau der entsprechenden Aus- und Weiterbildungsgänge, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung. Die Erweiterung des Schulprofils im sozialpädagogischen Bereich stärkt die Schulen sowie die gesamte Region. „Durch dieses Angebot können wir am Standort Aalen dadurch eine geeignete Unterstützung anbieten“, sind sich Landrat Klaus Pavel und die Vertreter von St. Loreto einig.